Савченко говорит, что готова вернуть звезду Героя

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Пятница, 16 марта 2018, 09:26

Народный депутат Надежда Савченко готова вернуть президенту Петру Порошенко орден "Золотая Звезда" Героя Украины.

Об этом она заявила в программе "Право на власть". 

"С удовольствием отдам Звезду Петру Порошенко", - сказала Савченко.

"Если бы я могла его встретить, желательно где-нибудь на улице, я бы конечно отдала. Но проблема в том, что к президенту не так легко попасть, и не каждый народный депутат туда вхож", - добавила депутат.

Она уверяет, что хотела отказаться от награды, и взяла Звезду Героя, "больше как обязанность, а не награду", потому что многие люди ей сказали, "если откажешься, то просто плюнешь в лицо украинскому народу".

Савченко подчеркнула, что сделает это с удовольствием, если встретится с президентом, но к нему "не так легко попасть".

Как известно, Порошенко вручил Савченко высшую государственную награду – орден "Золотая Звезда" Героя Украины в мае 2016 года. 

12 марта стало известно, что депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.

Савченко заявила, что пребывает в Европе до 16 марта.

Но после заявления генпрокурора Юрия Луценко о том, что он будет вынужден внести представление на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко, если она не придет на допрос 15 марта, в ночь на 15 марта Савченко вернулась в Украину и все-таки явилась в СБУ. 

Перед допросом в СБУ Савченко пыталась объяснить, зачем нужно русское оружие, а также она обвинила власть в преступлениях против Майдана, в войне в Донбассе, в сдаче Крыма, то есть поддержала тезисы Кремля.

А генпрокурор заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Верховная Рада исключила Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны. 

Позже Луценко внес в ВР представление на Савченко.

После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев к военному перевороту, пришла в Верховную Раду, откуда ее вывели нардепы якобы из-за угрозы с ее стороны.

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Ирина Балачук, УП
Темы: Савченко
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