Тимошенко каже, що "істерія з Савченко" вигідна владі

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко вважає, що "істерія" навколо нардепа Надії Савченко потрібна для прикриття антиукраїнських дій влади, але підтримає позбавлення її недоторканності.

Про це вона заявила в коментарі журналістам, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Усе, що робиться навколо Надії Савченко в останні дні, свідчить про те, що таким галасом реально прикривають антиукраїнські кроки, які робляться ... Я вважаю це істерією, яка прикриває реальний стан справ з корупцією з останнім розкраданням української власності", - сказала Тимошенко.

Вона сумнівається, що Савченко могла б організувати державний переворот в Україні.

На думку Тимошенко, такими діями щодо Савченко, зокрема прикривають намір позбавити державу управління газотранспортною системою.

Разом з тим вона зазначила, що в ситуації з Савченко повинні розібратися силові структури.

Тимошенко повідомила, що фракція "Батьківщина" буде голосувати за позбавлення недоторканності колишньої колеги по фракції, як завжди голосує в питаннях позбавлення недоторканності.

Як відомо, Савченко в 2014 році, перебуваючи в ув'язненні в Росії, пройшла в український парламент під першим номером списку партії "Батьківщина".

Після звільнення вона деякий час працювала в складі цієї фракції, однак в грудні 2016 року Савченко виключили з "Батьківщини".

12 березня стало відомо, що депутата Надію Савченко викликали на допит до СБУ у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого 8 березня затримали на КПВВ з арсеналом зброї.

Савченко заявила, що перебуває в Європі до 16 березня.

Але після заяви генпрокурора Юрія Луценка про те, що він буде змушений внести подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко, якщо вона не прийде на допит 15 березня, у ніч на 15 березня Савченко повернулася до України і таки з'явилася до СБУ.

Перед допитом в СБУ Савченко звинуватила владу у злочинах проти Майдану, розв'язанні війни на Донбасі, здачі Криму, тобто підтримала тези Кремля.

А генпрокурор заявив у Верховній Раді, що Надія Савченко планувала "терористичний акт у стінах парламенту: знищити бойовими гранатами дві ложі, мінометами обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе".

За словами Луценка, вона нібито вербувала людей для цього й давала відповідні вказівки.

Верховна Рада виключила Надію Савченко з комітету національної безпеки і оборони.

Згодом Луценко вніс до ВР подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко.

Після допиту Савченко закликала українців до військового перевороту, прийшла у Раду, звідки її нардепи вивели нібито через загрозу з її боку.

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