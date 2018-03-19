Тимошенко говорит, что "истерия с Савченко" выгодна власти
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко считает, что "истерия" вокруг нардепа Надежды Савченко нужна для прикрытия антиукраинских действий власти, но поддержит лишение ее неприкосновенности.
Об этом она заявила в комментарии журналистам, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Все, что делается вокруг Надежды Савченко в последние дни, свидетельствует о том, что такой шумихой реально прикрывают антиукраинского шаги, которые делаются… Я считаю это истерией, которое прикрывает реальное состояние дел с коррупцией с последним расхищение украинской собственности", - сказала Тимошенко.
Она сомневается, что Савченко могла бы организовать государственный переворот в Украине.
По мнению Тимошенко, такими действиями в отношении Савченко, в частности прикрывают намерение лишить государство управления газотранспортной системой.
Вместе с тем она отметила, что в ситуации с Савченко должны разобраться силовые структуры.
Тимошенко сообщила, что фракция "Батькивщина" будет голосовать за лишение неприкосновенности бывшей коллеги по фракции, как всегда голосует в вопросах лишения неприкосновенности.
Как известно, Савченко в 2014 году, находясь в российском заключении, прошла в украинский парламент под первым номером списка партии "Батькивщина".
После освобождения она некоторое время работала в составе этой фракции, однако в декабре 2016 года Савченко исключили из "Батькивщины".
12 марта стало известно, что депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.
Савченко заявила, что пребывает в Европе до 16 марта.
Но после заявления генпрокурора Юрия Луценко о том, что он будет вынужден внести представление на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко, если она не придет на допрос 15 марта, в ночь на 15 марта Савченко вернулась в Украину и все-таки явилась в СБУ.
Перед допросом в СБУ Савченко пыталась объяснить, зачем нужно русское оружие, а также она обвинила власть в преступлениях против Майдана, в войне в Донбассе, в сдаче Крыма, то есть поддержала тезисы Кремля.
А генпрокурор заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".
По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.
Верховная Рада исключила Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.
Позже Луценко внес в ВР представление на Савченко.
После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев к военному перевороту, пришла в Верховную Раду, откуда ее вывели нардепы якобы из-за угрозы с ее стороны.
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