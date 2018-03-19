Головні новини дня – за 60 секунд

Путін знову президент, на Волошина міг чинити тиск губернатор Миколаївської області, за версією ГПУ "Нова пошта" пересилає алкоголь і наркотики, в найближчі дні знову сніг - новини, які обговорювали 19 березня.

Про вибори Путіна. Володимир Путін отримав 76,65% голосів на виборах президента РФ.

Голова Верховної Ради Андрій Парубій сподівається, що Верховна Рада найближчими днями ухвалить постанову про визнання нелегітимним новообраного президента Росії.

Президент України Петро Порошенко назвав незаконними вибори президента, які Росія провела у тому числі в окупованому нею Криму.

Франція також не визнає вибори на території Криму та висловлює підтримку територіальній цілісності України.

Про Волошина. 18 березня у Миколаєві вчинив самогубство 29-річний в.о. директора КП "Миколаївський міжнародний аеропорт" Владислав Волошин.

Раніше соцмережами розповсюджувалась нібито телефонна переписка Волошина, де згадується губернатор Савченко, тендери, перевірка НАБУ реконструкції летовища, документи від ОДА та наміри покінчити з життям.

Водночас сам голова Миколаївської ОДА закликав не займатися "незрозумілими речами".

Співробітниця в. о. голови Миколаївського аеропорту Владислава Волошина Аліна Коротич заявляє, що на нього тиснули посадовці облдержадміністрації на чолі з губернатором Олексієм Савченком.

Волошин був пілотом штурмовика Су-25 299-ї Миколаївської бригади тактичної авіації. Під час служби здійснив 33 бойових вильоти. У серпні 2014 року після удару по російським десантникам під Новокатеринівкою його літак збили.

Російська влада звинувачувала Волошина в атаці на малайзійський "Боїнг МН17", збитий бойовиками у 2014 році. Звинувачення повністю спростовано розслідуванням прокуратури Нідерландів і України.

Про "Нову пошту". Генеральний прокурор Юрій Луценко провів зустріч зі співзасновником "Нової пошти" В’ячеславом Климовим щодо нещодавних обшуків в приміщеннях компанії.

Луценко додав, що Климова ознайомили "з численними фактами порушень, які були виявлені в роботі відділень "Нової пошти".

"Зокрема, це стосувалося пересилання у великих обсягах безакцизних алкогольних товарів і наркотичних речовин", – пояснив генпрокурор.

Про законопроекти. Законопроект "Про валюту" внесений до Верховної Ради і визначений президентом Петром Порошенком як невідкладний.

Також Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект №8156 про внесення змін до закону про громадянство. Документ передбачає додаткові підстави для надання і відмови в наданні громадянства України з огляду на територіальне походження особи, а також на факт вчинення нею злочину і засудження в Україні до позбавлення волі.

Ще До Верховної Ради внесли законопроект, що регулює порядок доступу громадян до парламенту. Цей законопроект узаконює проходження через раму народних депутатів, як це робиться в аеропортах заради безпеки. Якщо у депутат є зброя, навіть іменна, депутат не має права заходити в сесійну залу чи будь-яку державну установу крім судів.

А голова комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна зареєструвала законопроект про Національне бюро фінансової безпеки.

Про дефіцит. Дефіцит державного бюджету в 2017 році становив 47,9 мільярда гривень, або 1,6% від ВВП.

Про СБУ. Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури затримали в Одесі міжнародного оператора телефонного зв’язку, який співпрацював з бойовиками на Донбасі та з російськими спецслужбами.

Про погоду. У найближчі два дні в Україні збережеться зимова погода, очікується снігопад.