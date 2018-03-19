Главные новости дня – за 60 секунд

Путин снова президент, на Волошина мог оказывать давление губернатор Николаевской области, по версии ГПУ "Новая почта" пересылает алкоголь и наркотики, в ближайшие дни снова снег – новости, которые обсуждали 19 марта.

О выборах Путина. Владимир Путин получил 76,65% голосов на выборах президента.

Глава Верховной Рады Андрей Парубий надеется, что Верховная Рада в ближайшие дни примет решение о признании нелегитимным новоизбранного президента России.

Президент Украины Петр Порошенко назвал незаконными выборы президента, которые Россия провела в том числе в оккупированном ею Крыму.

Франция также не признает выборы на территории Крыма и выражает поддержку территориальной целостности Украины.

О самоубийстве Волошина. 18 марта в Николаеве совершил самоубийство 29-летний и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин.

Ранее соцсетями распространялась якобы телефонная переписка Волошина, где упоминается губернатор Николаевской области Алексей Савченко, тендеры, проверка НАБУ реконструкции аэропорта, документы от ОГА и намерения покончить с жизнью.

В то же время сам глава Николаевской ОГА призвал не заниматься "непонятными вещами".

Сотрудница в. о. главы Николаевского аэропорта Владислава Волошина Алина Коротич заявляет, что на него давили чиновники облгосадминистрации во главе с Савченко.

Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. В августе 2014 года после удара по российским десантникам под Новокатериновкой его самолет сбили. Российские власти обвиняли Волошина в атаке на малайзийский "Боинг МН17", сбитый боевиками в 2014 году. Обвинения полностью опровергнуты расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.

О "Новой почте". Генеральный прокурор Юрий Луценко провел встречу со соучредителем "Новой почты" Вячеславом Климовым по поводу недавних обысков в помещениях компании.

Луценко добавил, что Климова ознакомили "с многочисленными фактами нарушений, которые были выявлены в работе отделений "Новой почты".

"В частности, это касалось пересылки в больших объемах безакцизных алкогольных товаров и наркотических веществ", – объяснил генпрокурор.

О законопроектах. Законопроект "О валюте" внесен в Верховную Раду и определен президентом Петром Порошенко как неотложный.

Также Порошенко внес в Верховную Раду законопроект №8156 о внесении изменений в закон о гражданстве. Документ предусматривает дополнительные основания для предоставления и отказа в предоставлении гражданства Украины, учитывая территориальное происхождение человека, а также на факт совершения им преступления и осуждения в Украине к лишению свободы.

Еще в Верховную Раду внесли законопроект, регулирующий порядок доступа граждан к парламенту. Этот законопроект узаконивает прохождения через раму народных депутатов, как это делается в аэропортах ради безопасности. Если у депутата есть оружие, даже именное, депутат не имеет права заходить в сессионный зал или любое государственное учреждение кроме судов.

А глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина зарегистрировала законопроект о Национальном бюро финансовой безопасности.

О дефиците. Дефицит государственного бюджета в 2017 году составил 47,9 миллиарда гривен, или 1,6% от ВВП.

Об СБУ. Сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры задержали в Одессе международного оператора телефонной связи, который сотрудничал с боевиками на Донбассе и с российскими спецслужбами.

О погоде. В ближайшие два дня в Украине сохранится зимняя погода, ожидается снегопад.