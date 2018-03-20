У Савченко випустили провокаційний ролик із Радою

Соратники нардепа Надії Савченко розповсюдили ролик, у якому вона у порожній залі Верховної Ради, після нагнітаючої музики, зі саркастичною посмішкою говорить: "Ба-бах! Що страшно? А вони нас бояться".

Відповідне відео розмістила на своїй сторінці соратник по партії та прес-секретар нардепа Тетяна Проторченко.

У ролику, після слів Савченко з'являється надпис: "Надія Савченко. Кандидат у президенти України".

В той же час у соцмережах розповсюджується ще один ролик, але з деякими відмінностями.

У ньому, на фоні порожньої зали Ради, після нагнітаючої музики Савченко говорить: "Ба-бах! Всра**ся?" і підпис: "Надія Савченко. Депутат від народу".

У коментарі "Українській правді" Тетяна Проторченко пояснила, що основний посил ролика у тому, що парламентарі бояться власних вигадок.

"У всіх людей все нормально зі сприйняттям. А депутати Верховної Ради самі собі щось придумали, самі собі злякалися", - сказала Проторченко.

"Їм раніше ніколи не було страшно, а тепер вони чогось не розуміють, бо є люди не такі як вони. Є чесні, порядні, віддані цій державі, які роблять свою справу і які давали присягу українському народу. А вони (депутати - ред) самі собі щось придумали і самі собі тепер ходять і створюють додаткові проблеми", - додала вона.

Проторченко зазначила, що незрозуміло, що у головах нардепів, але звичайні люди нічого не бояться.

"А те, що у них там в головах, то у них… Навіть ті, які прийшли до влади на хвилі Майдану, уже вросли в ці крісла. Ось і весь посил", - сказала вона.

Проторченко додала, що це її особисте сприйняття.

Як відомо, Савченко в 2014 році, перебуваючи в ув'язненні в Росії, пройшла в український парламент під першим номером списку партії "Батьківщина".

Після звільнення вона деякий час працювала в складі цієї фракції, однак в грудні 2016 року Савченко виключили з "Батьківщини".

12 березня 2018 року стало відомо, що депутата Надію Савченко викликали на допит до СБУ у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, якого 8 березня затримали на КПВВ з арсеналом зброї.

Савченко заявила, що перебуває в Європі до 16 березня.

Але після заяви генпрокурора Юрія Луценка про те, що він буде змушений внести подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко, якщо вона не прийде на допит 15 березня, у ніч на 15 березня Савченко повернулася до України і таки з'явилася до СБУ.

Перед допитом в СБУ Савченко звинуватила владу у злочинах проти Майдану, розв'язанні війни на Донбасі, здачі Криму, тобто підтримала тези Кремля.

А генпрокурор заявив у Верховній Раді, що Надія Савченко планувала "терористичний акт у стінах парламенту: знищити бойовими гранатами дві ложі, мінометами обрушити купол Верховної Ради і автоматами добивати тих, хто виживе".

За словами Луценка, вона нібито вербувала людей для цього й давала відповідні вказівки.

Верховна Рада виключила Надію Савченко з комітету національної безпеки і оборони.

Згодом Луценко вніс до ВР подання на зняття депутатської недоторканності з Савченко.

Після допиту Савченко закликала українців до військового перевороту, прийшла у Раду, звідки її нардепи вивели нібито через загрозу з її боку.

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