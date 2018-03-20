У Савченко выпустили провокационный ролик с Радой

Соратники нардепа Надежды Савченко распространили ролик, в котром она в пустом зале Верховной Рады, после нагнетающей музыки, с саркастической улыбкой говорит: "Ба-бах! Что страшно? А они нас боятся".

Соответствующее видео разместила на своей странице соратник по партии и пресс-секретарь нардепа Татьяна Проторченко.

В ролике, после слов Савченко появляется надпись: "Надежда Савченко. Кандидат в президенты Украины".

В то же время в соцсетях распространяется еще один ролик, но с некоторыми отличиями.

В нем на фоне пустого зала Рады и нагнетающей музыки Савченко говорит: "Ба-бах! Всра**ся?" и подпись:" Надежда Савченко. Депутат от народа".

В комментарии "Украинской правде" Татьяна Проторченко пояснила, что основной посыл ролика в том, что парламентарии боятся собственных выдумок.

"У всех людей все нормально с восприятием. А депутаты Верховной Рады сами себе что-то придумали, сами себе испугались", - сказала Проторченко.

"Им раньше никогда не было страшно, а теперь они чего-то не понимают, потому что есть люди не такие как они. Есть честные, порядочные, преданные этой стране, которые делают свое дело и которые давали присягу украинскому народу. Они (депутаты - ред) сами себе что-то придумали и сами себе теперь ходят и создают дополнительные проблемы", - добавила она.

Проторченко отметила, что непонятно, что в головах нардепов, но обычные люди ничего не боятся.

"А то, что у них там в головах, то у них... Даже те, которые пришли к власти на волне Майдана, уже вросли в эти кресла. Вот и весь посыл", - сказала она.

Проторченко добавила, что это ее личное восприятие.

Как известно, Савченко в 2014 году, находясь в российском заключении, прошла в украинский парламент под первым номером списка партии "Батькивщина".

После освобождения она некоторое время работала в составе этой фракции, однако в декабре 2016 года Савченко исключили из "Батькивщины".

12 марта 2018 года стало известно, что депутата Надежду Савченко вызвали на допрос в СБУ по делу руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого 8 марта задержали на КПВВ с арсеналом оружия.

Савченко заявила, что пребывает в Европе до 16 марта.

Но после заявления генпрокурора Юрия Луценко о том, что он будет вынужден внести представление на снятие депутатской неприкосновенности с Савченко, если она не придет на допрос 15 марта, в ночь на 15 марта Савченко вернулась в Украину и все-таки явилась в СБУ.

Перед допросом в СБУ Савченко пыталась объяснить, зачем нужно русское оружие, а также она обвинила власть в преступлениях против Майдана, в войне в Донбассе, в сдаче Крыма, то есть поддержала тезисы Кремля.

А генпрокурор заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет".

По словам Луценко, она якобы вербовала людей для этого и давала соответствующие указания.

Верховная Рада исключила Надежду Савченко из комитета национальной безопасности и обороны.

Позже Луценко внес в ВР представление на Савченко.

После допроса в СБУ Савченко призвала украинцев к военному перевороту,пришла в Верховную Раду, откуда ее вывели нардепы якобы из-за угрозы с ее стороны.

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