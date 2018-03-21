Комітет розгляне подання на Савченко в четвер до засідання Ради

Регламентний комітет розгляне подання щодо згоди на затримання й арешт депутата Надії Савченко 22 березня, о 8:30 ранку.

Про це йдеться на сайті комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради.

Першим питанням порядку денного значаться три подання Генпрокуратури від 15 березня: про притягнення до кримінальної відповідальності, про затримання та про арешту Надії Савченко.

Після того, як комітет вирішить, чи давати на це згоду, подання має розглянути весь склад Верховної Ради.

Згідно з оприлюдненими поданнями ГПУ, Савченко не пізніше 20 листопада 2017 року вступила у змову з волонтером Володимиром Рубаном, ватажком бойовиків Олександром Захарченком та іншими особами для повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.