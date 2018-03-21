Комітет розгляне подання на Савченко в четвер до засідання Ради

Регламентний комітет розгляне подання щодо згоди на затримання й арешт депутата Надії Савченко 22 березня, о 8:30 ранку.

Про це йдеться на сайті комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради.

Першим питанням порядку денного значаться три подання Генпрокуратури від 15 березня: про притягнення до кримінальної відповідальності, про затримання та про арешту Надії Савченко.

Після того, як комітет вирішить, чи давати на це згоду, подання має розглянути весь склад Верховної Ради.

Згідно з оприлюдненими поданнями ГПУ, Савченко не пізніше 20 листопада 2017 року вступила у змову з волонтером Володимиром Рубаном, ватажком бойовиків Олександром Захарченком та іншими особами для повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.

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Згідно з частиною подань ГПУ, Савченко нібито готувала обстріл Верховної Ради й Адміністрації президента, захоплення будівлі парламенту вночі, а також напади на помешкання президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, секретаря РНБО Олександра Турчинова і їх убивство.

За даними правоохоронців, Надія Савченко та Володимир Рубан купували на окупованій території Донецької області вогнепальну зброю та боєприпаси й вивозили їх у "сіру зону", а потім тестували зброю на Хмельниччині.

Підозрювані нібито особисто контактували з ватажками бойовиків.

Крім того, прикордонники припускають, що Савченко їздила на окуповану частину Донбасу в обхід офіційних КПВВ.

Як відомо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її. За словами нардепа, вона ніколи б не підірвала гранати в Верховній Раді, якби там були невинуваті люди.

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