Комитет рассмотрит представления на Савченко в четверг до заседания Рады

Регламентный комитет рассмотрит представления относительно согласия на задержание и арест депутата Надежды Савченко 22 марта, в 8:30 утра.



Об этом говорится на сайте комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады.



Первым вопросом повестки дня значатся три представления Генпрокуратуры от 15 марта: о привлечении к уголовной ответственности, о задержании и об аресте Надежды Савченко.



После того, как комитет решит, давать на это согласие, представление должен рассмотреть весь состав Верховной Рады.



Согласно обнародованным представлениям ГПУ, Савченко не позднее 20 ноября 2017 года вступила в сговор с волонтером Владимиром Рубаном, главарем боевиков Александром Захарченко и другими лицами для свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.