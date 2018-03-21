Комитет рассмотрит представления на Савченко в четверг до заседания Рады

1867 просмотров
Среда, 21 марта 2018, 08:40

Регламентный комитет рассмотрит представления относительно согласия на задержание и арест депутата Надежды Савченко 22 марта, в 8:30 утра.

Об этом говорится на сайте комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады.

Первым вопросом повестки дня значатся три представления Генпрокуратуры от 15 марта: о привлечении к уголовной ответственности, о задержании и об аресте Надежды Савченко.

После того, как комитет решит, давать на это согласие, представление должен рассмотреть весь состав Верховной Рады.

Согласно обнародованным представлениям ГПУ, Савченко не позднее 20 ноября 2017 года вступила в сговор с волонтером Владимиром Рубаном, главарем боевиков Александром Захарченко и другими лицами для свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.

Алена Рощенко, УП
Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: Савченко Верховная Рада
powered by lun.ua
По теме
Опубликовано представление ГПУ на арест Савченко 21 марта 2018, 02:29
Главные новости дня – за 60 секунд 20 марта 2018, 21:06
Савченко рассказала, что ее подстрекали к организации "переворота" 20 марта 2018, 17:33
Все новости
Главные новости
Комитет рассмотрит представления на Савченко в четверг до заседания Рады
Госдеп США: Строители "Северного потока-2" могут попасть под санкции
Опубликовано представление ГПУ на арест Савченко
НАБУ и ГПУ прослушивали кабинет Холодницкого
Все новости
здоровье

12 мошенничеств в гинекологии

Made in Ukraine

6 украинских брендов, которые шьют весенние пальто