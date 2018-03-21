Комитет рассмотрит представления на Савченко в четверг до заседания Рады

Регламентный комитет рассмотрит представления относительно согласия на задержание и арест депутата Надежды Савченко 22 марта, в 8:30 утра.



Об этом говорится на сайте комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады.



Первым вопросом повестки дня значатся три представления Генпрокуратуры от 15 марта: о привлечении к уголовной ответственности, о задержании и об аресте Надежды Савченко.



После того, как комитет решит, давать на это согласие, представление должен рассмотреть весь состав Верховной Рады.



Согласно обнародованным представлениям ГПУ, Савченко не позднее 20 ноября 2017 года вступила в сговор с волонтером Владимиром Рубаном, главарем боевиков Александром Захарченко и другими лицами для свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.

Согласно части представлений ГПУ, Савченко якобы готовила обстрел Верховной Рады и Администрации президента, захват здания парламента ночью, а также нападения на дома президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова и их убийства.



По данным правоохранителей, Надежда Савченко и Владимир Рубан покупали на оккупированной территории Донецкой области огнестрельное оружие и боеприпасы и вывозили их в "серую зону", а затем тестировали оружие в Хмельницкой области.



Подозреваемые якобы лично контактировали с главарями боевиков.



Кроме того, пограничники предполагают, что Савченко ездила на оккупированную часть Донбасса в обход официальных КПВВ.

Как известно, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представления по ней.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента должны были ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть – и осмеять ее. По словам нардепа, она никогда бы не взорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невинные люди.

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