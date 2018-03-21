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Савченко каже, що не бачила доказів проти себе у поданні Луценка

Середа, 21 березня 2018, 14:32

Народний депутат Надія Савченко заявила, що ознайомилася з поданням генпрокурора Юрія Луценка щодо неї, але не отримала 174 сторінки доказової бази.

Про це вона сказала у ефірі телеканалу "112".

За її словами, вона прийде на засідання регламентного комітету, якби "генеральний прокурор не намагався її спровокувати втекти".

Савченко зазначила, що отримала запрошення і ознайомилася з документами щодо подань на притягнення її до кримінальної відповідальності, затримання та арешту.

"Мені були передані документи щодо цих подань, але не були додані 174 сторінки доказової бази, до яких хоче апелювати генпрокурор", - заявила нардеп.

"При цьому ми бачимо порушення родини генерального прокурора, коли його дружина заявляє, що вона бачила відеоматеріали, які являються таємницею слідства. Мені цікаво знати, де вона їх бачила. В ліжку з чоловіком?", - обурилася вона.

Савченко не відповіла на запитання журналістів, чи буде з нею на засіданні адвокат, але зазначила, що " в принципі, може справитися і сама".  

Раніше повідомлялося, що регламентний комітет розгляне подання щодо згоди на затримання й арешт депутата Надії Савченко 22 березня, о 8:30 ранку.

Згідно з оприлюдненими поданнями ГПУ, Савченко не пізніше 20 листопада 2017 року вступила у змову з волонтером Володимиром Рубаном, ватажком бойовиків Олександром Захарченком та іншими особами для повалення конституційного ладу і захоплення державної влади в Україні.

Згідно з частиною подань ГПУ, Савченко нібито готувала обстріл Верховної Ради й Адміністрації президента, захоплення будівлі парламенту вночі, а також напади на помешкання президента Петра Порошенка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, секретаря РНБО Олександра Турчинова і їх убивство.

За даними правоохоронців, Надія Савченко та Володимир Рубан купували на окупованій території Донецької області вогнепальну зброю та боєприпаси й вивозили їх у "сіру зону", а потім тестували зброю на Хмельниччині.

Підозрювані нібито особисто контактували з ватажками бойовиків.

Крім того, прикордонники припускають, що Савченко їздила на окуповану частину Донбасу в обхід офіційних КПВВ.

Як відомо, 15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.

20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".

Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її. За словами нардепа, вона ніколи б не підірвала гранати в Верховній Раді, якби там були невинуваті люди.

Яна Міланова, УП
Теми: Савченко НадіяЛуценкоГенпрокуратуранедоторканність
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