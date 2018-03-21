Савченко говорит, что не видела доказательств против себя в представлении Луценко

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что ознакомилась с представлением генпрокурора Юрия Луценко относительно нее, но не получила 174 страницы доказательной базы.

Об этом она сказала в эфире телеканала "112".

По ее словам, она придет на заседание регламентного комитета, как бы "генеральный прокурор не пытался ее спровоцировать сбежать".

Савченко отметила, что получила и ознакомилась с документами представлений на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест.

"Мне были переданы документы по этим представлениям, но не были добавлены 174 страницы доказательной базы, к которым хочет апеллировать генпрокурор", - заявила нардеп.

"При этом мы видим нарушение семьи генерального прокурора, когда его жена заявляет, что она видела видеоматериалы, которые являются тайной следствия. Мне интересно знать, где она их видела. В постели с мужем?", - возмутилась она.

Савченко не ответила на вопрос журналистов, будет ли с ней на заседании адвокат, но отметила, что "в принципе, может справиться и сама".

Ранее сообщалось, что регламентный комитет рассмотрит представление относительно согласия на задержание и арест депутата Надежды Савченко 22 марта, в 8:30 утра.

Согласно обнародованным представлениям ГПУ, Савченко не позднее 20 ноября 2017 года вступила в сговор с волонтером Владимиром Рубаном, главарем боевиков Александром Захарченко и другими лицами для свержения конституционного строя и захвата государственной власти в Украине.

Согласно части представлений ГПУ, Савченко якобы готовила обстрел Верховной Рады и Администрации президента, захват здания парламента ночью, а также нападения на дома президента Петра Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, секретаря СНБО Александра Турчинова и их убийства.

По данным правоохранителей, Надежда Савченко и Владимир Рубан покупали на оккупированной территории Донецкой области огнестрельное оружие и боеприпасы и вывозили их в "серую зону", а затем тестировали оружие в Хмельницкой области.

Подозреваемые якобы лично контактировали с главарями боевиков.

Кроме того, пограничники предполагают, что Савченко ездила на оккупированную часть Донбасса в обход официальных КПВВ.

Как известно, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представления по ней.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента должны были ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть – и осмеять ее. По словам нардепа, она никогда бы невзорвала гранаты в Верховной Раде, если бы там были невинные люди.