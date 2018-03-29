Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Савченко хоче взяти на поруки Герой України

Четвер, 29 березня 2018, 15:24
Савченко хоче взяти на поруки Герой України
Укрінформ

Правозахисник, політв'язень радянських концтаборів, народний депутат кількох скликань, Герой України Степан Хмара висловив бажання взяти на поруки звинувачену у підготовці терактів і повалення державної влади Надію Савченко.

Його заяву, згідно з клопотанням захисту Савченко, Апеляційний суд Києва долучив до матеріалів справи на засіданні у четвер.

 
Хмара присутній у залі засідань
facebook ірини юзик

"Прошу долучити до матеріалів справи відповідну заяву Героя України і врахувати її при прийнятті рішення", – сказав адвокат Савченко Дмитро Бугай.

Сторона звинувачення проти залучення клопотання захисту не заперечувала.

Як відомо, 29 березня Апеляційний суд Києва розглядає апеляцію захисту Надії Савченко щодо запобіжного заходу у вигляді арешту, який обрав Шевченківський районний суд Києва.

На думку адвокатів, суд не врахував те, що Савченко утримує матір похилого віку, працює у Верховній Раді та має інші соціальні зв’язки.

На засіданні в четвер суд не задовольнив клопотання захисників про відвід прокурора і відвід суду.

Як відомо, 22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

За даними ГПУ, Савченко і затриманий під час спроби ввезення зброї керівник "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан планували розстріляти парламент і центр Києва, а до отримання ними зброї на окупованій території причетні російські військові.

Нардеп же стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Надії Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу. Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Савченко загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Статті, інкриміновані Савченко, не передбачають можливості внесення застави, виходу на поруки чи під особисте зобов'язання.

Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко 

Як відомо, звання Герой України Степану Хмарі присвоїв третій президент України Віктор Ющенко в 2006 році.

Раніше Хмара висловлював бажання взяти на поруки лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського, якого затримали через стрілянину з незареєстрованої травматичної зброї.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко Надія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій

Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ

Столичний стоматолог отримав 10 років тюрми за розбій, шахрайство й замахи на вбивство

Терміни відновлення роботи незрозумілі – гендиректор "Київстар"

Словаччина готова підтримати відкриття європереговорів з Україною – глава МЗС

відеоЗСУ відбили в окупантів один з териконів в межах Горлівки – Зеленський

Усі новини...
Савченко Надія
Суд повернув справу проти Савченко і Рубана
Надії Савченко вручили підозру через підроблений COVID-сертифікат
Надію Савченко впіймали в аеропорту з підробленим ковід-сертифікатом
Останні новини
17:33
фото25 тисяч книжок для українських бібліотек доправили із Великої Британії
17:24
Уряд погодив призначення 2 голів ОДА
17:17
фотоЗалужний і Умєров з'їздили до Сирського і обговорили план дій
17:14
Вантажівку, яка блокувала "Ягодин-Дорогуськ", прибрали: як домовились про зняття блокади
17:14
фотоУ Росії в дитсадку роздали дітям грамоти з гербом України: у закладі почали перевірку
16:53
У Німеччині оголосили звинувачення 27 учасникам спроби перевороту, зокрема громадянці РФ
16:45
Збій у "Київстарі" не вплинув на дії українських військових – Фітьо
16:39
У Техасі суд заборонив жінці зробити аборт попри те, що дитина смертельно хвора
16:22
Єврокомісія може вже у середу розморозити 10 млрд євро для Угорщини – ЗМІ
16:12
Фінляндія відкриє кордон з Росією у двох місцях
Усі новини...
Реклама: