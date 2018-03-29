Савченко хоче взяти на поруки Герой України

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Четвер, 29 березня 2018, 15:24
Укрінформ

Правозахисник, політв'язень радянських концтаборів, народний депутат кількох скликань, Герой України Степан Хмара висловив бажання взяти на поруки звинувачену у підготовці терактів і повалення державної влади Надію Савченко.

Його заяву, згідно з клопотанням захисту Савченко, Апеляційний суд Києва долучив до матеріалів справи на засіданні у четвер.

 
Хмара присутній у залі засідань
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"Прошу долучити до матеріалів справи відповідну заяву Героя України і врахувати її при прийнятті рішення", – сказав адвокат Савченко Дмитро Бугай.

Сторона звинувачення проти залучення клопотання захисту не заперечувала.

Як відомо, 29 березня Апеляційний суд Києва розглядає апеляцію захисту Надії Савченко щодо запобіжного заходу у вигляді арешту, який обрав Шевченківський районний суд Києва.

На думку адвокатів, суд не врахував те, що Савченко утримує матір похилого віку, працює у Верховній Раді та має інші соціальні зв’язки.

На засіданні в четвер суд не задовольнив клопотання захисників про відвід прокурора і відвід суду.

Як відомо, 22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

За даними ГПУ, Савченко і затриманий під час спроби ввезення зброї керівник "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан планували розстріляти парламент і центр Києва, а до отримання ними зброї на окупованій території причетні російські військові.

Нардеп же стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Надії Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу. Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Савченко загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Статті, інкриміновані Савченко, не передбачають можливості внесення застави, виходу на поруки чи під особисте зобов'язання.

Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко 

Як відомо, звання Герой України Степану Хмарі присвоїв третій президент України Віктор Ющенко в 2006 році.

Раніше Хмара висловлював бажання взяти на поруки лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського, якого затримали через стрілянину з незареєстрованої травматичної зброї.

Валентина Романенко, УП
Теми: Савченко Надія
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