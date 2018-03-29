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Савченко хочет взять на поруки Герой Украины

Четверг, 29 марта 2018, 15:24
Савченко хочет взять на поруки Герой Украины
Укринформ

Правозащитник, многолетний политзаключенный советских концлагерей, народный депутат нескольких созывов, Герой Украины Степан Хмара выразил желание взять на поруки обвиняемую в подготовке терактов и свержения государственной власти Надежду Савченко.

Его заявление, согласно ходатайству защиты Савченко, Апелляционный суд Киева приобщил к материалам дела на заседании 29 марта.

 
facebook ирины юзик

"Прошу приобщить к материалам дела соответствующее заявление Героя Украины и учесть его при принятии решения", - сказал адвокат Савченко Дмитрий Бугай.

Сторона обвинения против приобщения ходатайства защиты не возражала.

Как известно, 29 марта Апелляционный суд Киева рассматривает апелляцию защиты Надежды Савченко относительно меры пресечения в виде ареста, который избрал Шевченковский районный суд Киева.

По мнению адвокатов, суд не учел то, что Савченко содержит мать преклонного возраста, работает в Верховной Раде и имеет другие социальные связи.

На заседании в четверг суд не удовлетворил ходатайства защитников об отводе прокурора и отводе суда.

Как известно, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с народного депутата Надежды Савченко.

По данным ГПУ, Савченко и задержанный при попытке ввоза оружия руководитель "Офицерского корпуса" Владимир Рубан планировали расстрелять парламент и центр Киева, а к получению ими оружия на оккупированной территории причастны российские военные

Нардеп утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власть – и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Надежде Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога, выхода на поруки или под личное обязательство.

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Реакция соцсетей на решение по Савченко

Как известно, звание Герой Украины Степану Хмаре присвоил третий президент Украины Виктор Ющенко в 2006 году.

Ранее Хмара выражал желание взять на поруки лидера "Добровольческого движения ОУН" Николая Коханивского, которого задержали за стрельбу из незарегистрированного травматического оружия.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Савченко Надежда
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