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Савченко заявила відвід суду і хоче суд Господній

Четвер, 29 березня 2018, 15:03

Обвинувачена у підготовці терактів і поваленні державної влади нардеп Надія Савченко заявила відвід колегії Апеляційного суду.

Про це вона сказала після того, як суд відмовився задовольнити її попереднє клопотання – відсторонити від процесу одного з прокурорів.

"Відвід суду!", - вигукнула Савченко.  

 
Фото з facebook Ірина Юзик

Вона заявила, що оголошує відвід не тому, що не задовольнили її клопотання.

"Прокурор порушив презумпцію невинності. Як можна довіряти такому суду, який не бачить фактів, що прокурор порушив прокурорську етику? Я не довіряю такому суд, який приймає рішення, яке потрібне прокуратурі", - сказала нардеп.

"Якщо в Україні є чесні вільні суди, непідвласні Порошенку і Луценку, я б хотіла їх бачити. Якщо нема, то хай мене судить суд Господній, але не отакий суд. Оце моя підстава вам – відвід! Прокурор звинуватив мене у терористичному акті – виконана дія – і у вбивстві. Де є доведений факт убивств? Кого я вбила? У мене немає до вас довіри, бо ви не чуєте!", - додала вона.

Однак колегія суддів клопотання Савченко не задовольнила і продовжила розгляд апеляції.

"Колега суддів ухвалила відмовити у задоволені заяви Савченко", - сказав головуючий суддя Ігор Паленик.

Після клопотання адвокатів Савченко випустили зі скляної клітки. Вона сидить поруч із захисниками.

Як відомо, 22 березня Верховна Рада підтримала подання Генпрокуратури на зняття недоторканності з народного депутата Надії Савченко.

За даними ГПУ, Савченко і затриманий під час спроби ввезення зброї Володимир Рубан планували розстріляти парламент і центр Києва, а до отримання ними зброї на окупованій території причетні російські військові.

20 березня Савченко заявляла, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її до організації "перевороту".

Нардеп стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Надії Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу. Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення.

Савченко загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Читайте також: Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко 

Реакція соцмереж на рішення щодо Савченко

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Савченко Надіясуд
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