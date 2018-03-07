Урядові і російські війська вбили вже близько 800 мирних жителів Східної Гути

Сирійські урядові сили та російські військові, починаючи з 18 лютого, вбили близько 800 мирних жителів Східної Гути.

Такі дані оприлюднив розташований в Лондоні Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, спираючись на дані власної мережі інформаторів, пише DW.com.

Унаслідок інтенсивних авіаударів та обстрілів з боку сирійських урядових сил та їхніх союзників у анклаві Східна Гута загинули вже близько 800 цивільних, у тому числі щонайменше 177 дітей, кажуть спостерігачі.

Лише 6 березня у Східній Гуті жертвами бомбардувань та обстрілів стали 19 цивільних.

Як відомо, 24 лютого РБ ООН ухвалила резолюцію щодо Сирії, за якою у країні має бути запроваджене 30-денне перемир'я з метою доставки гуманітарної допомоги та евакуації поранених. Однак гуманітарне перемир'я постійно порушується.

У районі, котрий з усіх боків заблоковано урядовими військами, перебуває близько 400 тис. людей, які потребують термінової доставки продуктів харчування і предметів першої необхідності.

Раніше США, Велика Британія і Німеччина закликали Росію припинити участь у бомбардуванні сирійської Східної Гути і переконати режим Башара Асада припинити наступальні операції проти цивільного населення.

За даними США, починаючи з 24 лютого (день, коли була прийнята резолюція) по 28 лютого російські ВКС здійснили щонайменше по 20 бойових вильотів на день в район Дамаска і Східної Гути з аеродрому Хмеймім на півночі країни.

Президент Сирії Башар Асад заявив, що продовжить наступ на контрольовану повстанцями Східну Гуту, незважаючи на заклики дотримуватися 30-денного перемир'я, як того вимагає резолюція ООН.

Тим часом сирійські урядові війська та союзні їм сили просуваються глибше в анклав. Станом на ранок 6 березня вони контролювали близько 40 відсотків території Східної Гути.

7 березня відбудеться спеціальне засідання Ради Безпеки ООН щодо ситуації в Сирії та дотримання резолюції про 30-денне перемир'я. Ініціаторами проведення такого засідання виступили Великобританія та Франція.