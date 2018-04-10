Савченко в СІЗО не змогла побачитись із сестрою
Віра Савченко не змогла у вівторок потрапити на побачення зі своєю сестрою, народним депутатом Надією Савченко, яка перебуває під арештом в слідчому ізоляторі управління СБУ в Києві.
Про це Віра повідомила агентству "Інтерфакс-Україна".
"Я сьогодні намагалася потрапити, і щойно мені сказали, що всі кабінки для побачень зайняті, і запрошують на завтра", - розповіла вона.
За її словами, слідчий, який веде справу її сестри, повідомив, що Надія може бути госпіталізована.
"А завтра, як мені сказав слідчий, вона попросилася до лікарні", - розповіла Віра Савченко.
Вона зазначила, що таке прохання нехарактерне для її сестри.
"Це зовсім на неї не схоже. Вона дуже стійка і, можливо, просто у неї поганий стан, і її доведеться госпіталізувати. Але можливо, вони, щоб не роздувати, сказали, що вона попросилася", - зазначила Віра Савченко.
Вона підкреслила, що наразі не знає, як почувається її сестра.
Раніше у вівторок повідомлялося, що правоохоронці проводять обшук у квартирі арештованої за підозрою у підготовці терактів і повалення державної влади нардепа Надія Савченко.
Її мати сказала, що шукали зброю.
15 березня генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Надія Савченко планувала теракт у парламенті, і вніс подання щодо неї.
20 березня Савченко заявила, що люди з оточення президента мали завдання ліквідувати її – і тому готували провокацію та підбурювали її на організацію "перевороту".
Вона стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.
23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.
Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.
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