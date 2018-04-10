Савченко в СИЗО не смогла повидаться с сестрой

Вера Савченко не смогла во вторник попасть на свидание со своей сестрой, народным депутатом Надеждой Савченко, находящейся под арестом в следственном изоляторе управления СБУ в Киеве.

Об этом Вера сообщила агентству "Интерфакс-Украина".

"Я сегодня пыталась попасть, и только что мне сказали, что все кабинки для свиданий заняты, и приглашают на завтра", - рассказала она.

По ее словам, следователь, ведущий дело ее сестры, сообщил, что Надежда может быть госпитализирована.

"А завтра, как мне сказал следователь, она попросилась в больницу", - рассказала Вера Савченко.

Она отметила, что такая просьба нехарактерна для ее сестры.

"Это совсем на нее не похоже. Она очень стойкая и, возможно, просто у нее плохое состояние, и ее придется госпитализировать. Но возможно, они, чтобы не раздувать, сказали, что она попросилась", - отметила Вера Савченко.

Она подчеркнула, что в настоящий момент не знает, как себя чувствует ее сестра.

Ранее во вторник сообщалось, что правоохранители проводят обыск в квартире арестованной по подозрению в подготовке терактов и свержения государственной власти нардепа Надежды Савченко.

Ее мать сказала, что искали оружие.

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Надежда Савченко планировала теракт в парламенте, и внес представление на нее.

20 марта Савченко заявила, что люди из окружения президента должны были ликвидировать ее – и потому готовили провокацию и подстрекали ее на организацию "переворота".

Она утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог. Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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