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Головні новини дня – за 60 секунд

П'ятниця, 13 квітня 2018, 21:04

Савченко спробувала пройти поліграф, Чиновник НАБУ скоїв ДТП, після якого померла студентка київського вузу, СБУ заявляє, що РФ хоче восени ввести війська - новини, які обговорювали 13 квітня.

Про організатора "тітушок". Напередодні у Франції Інтерпол затримав Армена Саркісяна, якого українські силові відомства вважають організатором груп "тітушок" під час Революції гідності. У Генпрокуратурі заявили, що мають 40 днів на підготовку документи для його екстрадиції в Україну, але не зволікатимуть із цим. ГПУ спрямує до Франції документи щодо екстрадиції Армена Саркісяна впродовж найближчого тижня.

Про Савченко. Сьогодні почався допит на поліграфі підозрюваної у підготовці терактів і повалення державної влади нардепа Надії Савченко.

Пізніше, допит на поліграфі був призупинений через те, що Савченко голодує, а це негативно позначається на її здоров'ї. Тому, Савченко погодилася перервати голодування на 3 дні, щоб пройти допит на поліграфі.

Про справу Шеремета. За майже 2 роки розслідування слідство не має реальної доказової бази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, докази ще збираються.

Про НАБУ. Керівник підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро скоїв ДТП, унаслідок якої 23-річна студентка столичного вишу потрапила до лікарні і після тижневої коми померла.

Про плани РФ. "Ми володіємо інформацією про плани російської сторони. Знаємо про плани в оточенні (президента РФ Володимира -ред.) Путіна групи, яка поставила собі за мету створити передумови для введення вже восени цього року в Україні російський військ під приводом захисту російськомовного населення", – заявили в СБУ.

Про санкції проти РФ. Рада національної безпеки й оборони України наступного тижня продовжить і посилить санкції проти Росії.

Про постріли з гранатометів. У будівлю "Київміськбуду" у Печерському районі Києва (вулиця Омеляновича-Павленка 4/6) стріляли з ручного протитанкового гранатомета. Невідомі поцілили у відділ продажів "Київміськбуду", там, зокрема, виявлено хвостовик снаряду. 

Про пам’ятник Ватуріну. У Маріїнському парку у центрі Києва представники організацій "С14" та "Правий сектор" облили червоною фарбою пам’ятник радянському генералу Миколі Ватутіну, біля якого проводили мітинг представники Опоблоку та руху "Сили добра".

Про Telegram. Таганський суд Москви задовольнив позов Роскомнадзора і постановив заблокувати месенджер Telegram на території Росії.

Українська правда
Теми: Савченко НадіяНАБУДТПФранціяРосія
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