Главные новости дня – за 60 секунд

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Пятница, 13 апреля 2018, 21:04

Савченко попыталась пройти полиграф, Чиновник НАБУ совершил ДТП, после которого умерла студентка киевского вуза, СБУ заявляет, что РФ хочет осенью ввести войска – новости, которые обсуждали 13 апреля.

Об организаторе "титушек". Накануне во Франции Интерпол задержал Армена Саркисяна, которого украинские силовые ведомства считают организатором групп "титушек" во время Революции достоинства.

В Генпрокуратуре заявили, что у них есть 40 дней на подготовку документов для его экстрадиции в Украину, но не будут затягивать с этим. ГПУ направит во Францию ​​документы по экстрадиции Армена Саркисяна в течение ближайшей недели.

О Савченко. Сегодня начался допрос на полиграфе подозреваемой в подготовке терактов и свержения государственной власти нардепа Надежды Савченко.

Позже допрос на полиграфе был приостановлен из-за того, что Савченко голодает, а это негативно сказывается на ее здоровье. Поэтому, Савченко согласилась прервать голодовку на 3 дня, чтобы пройти допрос на полиграфе.

О деле Шеремета. За почти 2 года расследования следствие не имеет реальной доказательной базы по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, доказательства еще собираются.

О НАБУ. Руководитель подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро совершил ДТП, в результате которого 23-летняя студентка столичного вуза попала в больницу и после недельной комы скончалась.

О планах РФ. "Мы владеем информацией о планах российской стороны. Знаем о планах в окружении (президента РФ Владимира -ред.) Путина группы, которая поставила себе цель создать предпосылки для ввода уже осенью этого года в Украину российский войск под предлогом защиты русскоязычного населения", – заявили в СБУ.

О санкциях против РФ. Совет национальной безопасности и обороны Украины на следующей неделе продолжит и усилит санкции против России.

О выстрелах из гранатометов. В здание "Киевгорстроя" в Печерском районе Киева (улица Омеляновича-Павленко 4/6) стреляли из ручного противотанкового гранатомета. Неизвестные попали в отдел продаж "Киевгорстроя", там, в частности, обнаружен хвостовик гранатомета.

О памятнике Ватурину. В Мариинском парке в центре Киева представители организаций "С14" и "Правый сектор" облили красной краской памятник советскому генералу Николаю Ватутину, у которого проводили митинг представители Опоблока и движения "Силы добра".

О Telegram. Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора и постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России.

Украинская правда
Темы: Савченко Надежда НАБУ ДТП Франция Росcия
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