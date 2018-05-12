На полігоні змоделювали "теракт Савченко і Рубана" - Матіос

Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив, що 10 травня було проведене експертне відтворення на полігоні теракту у Верховній Раді, який планували здійснити нардеп Надія Савченко та Володимир Рубан.

Про це він сказав в ефірі "Радіо НВ".

"Вчора (10 травня - ред.) ми провели експертне відтворення подій. І я хочу сказати, що міномети, які були привезені підозрюваним Рубаном та підозрюваною Савченко, ті міни, які були попередньо привезені окремо від мінометів, вчора були випробувані на полігоні в тій траєкторії, як це планувалося", - зазначив Матіос.

Також він заявив, що Надія Савченко приносила до будівлі Верховної Ради щонайменше три гранати.

"Я виходжу з Верховної Ради (у день, коли приносив до парламенту документи від генпрокурора щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання і арешт Савченко, - ред.) і зустрічаю лицем до лиця пані Надію Савченко.

Дивлюся, у неї перекошене плече, вона тримає сумку на плечі ... і без задньої думки беру знизу сумку, вона така жіноча, велика ... і я намацую рукою гранату. Я знаю, що таке граната. Я кажу: "Віддай сумку, Надя". Вона: "Ні" . Я кажу: "Але у тебе там заборонені речі", - розповів Матіос.

Прокурор також зазначив, що Савченко увійшла в будівлю Верховної Ради з боєприпасами, а у кишені "тримала пістолет".

На уточнююче запитання ведучого, чи дійсно у Савченко були гранати в сумці, Матіос сказав, що гранат, на його думку, було щонайменше три.

Крім цього, він прокоментував заяву Юрія Луценка про те, що правоохоронці встановили імена та посади російських полковників, які давали зброю депутату Надії Савченко для вчинення теракту в центрі Києва.

"Говорити як про доконаний факт, що ми довели, було б передчасно. У нас є відповідні відомості від правоохоронних органів, які виконують доручення слідства. І все це стане предметом тих доводів, фактів і доказів, які будуть наведені в обвинувальному акті", - заявив Матіос.

На його думку, розслідування буде завершене через кілька місяців. Він також заявив, що наступного тижні повинні бути готові результати "психофізичної експертизи з використанням поліграфа, який робився на вимогу самої підозрюваної".

Савченко інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.

Сама народний депутат відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.

23 березня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід Савченко у вигляді тримання під вартою до 20 травня без можливості внести заставу.

Нардеп у СІЗО оголосила голодування.

Захисники Савченко подали апеляцію на це рішення. Але апеляційний суд залишив Савченко під вартою.

Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.

Рубана затримали 8 березня на КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї. Він віз зброю з окупованої території на підконтрольну частину України.



Правоохоронці підозрюють Рубана в підготовці збройних нападів на вищих посадових осіб держави, в підготовці терористичного акту із застосуванням зброї та вчиненням вибухів, які могли становити небезпеку для життя і здоров'я людей.

Рубан також фігурує у справі нардепа Надії Савченко.



За версією слідства, він планував "із використанням мінометів, гранатометів стрілецької зброї та вибухових пристроїв здійснити збройний напад на житло державних діячів, політичних лідерів, зокрема: Петра Порошенка, Арсена Авакова, Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова та інших з метою їх вбивства".



9 березня Шевченківський районний суд Києва арештував Рубана терміном на два місяці до 6 травня. 20 березня Апеляційний суд Києва залишив це рішення в силі.

4 травня суд продовжив арешт Рубана ще на 2 місяці.

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