На полигоне смоделировали "теракт Савченко и Рубана" - Матиос

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что 10 мая было проведено экспертное воссоздание на полигоне теракта в Верховной Раде, который планировали совершить нардеп Надежда Савченко и Владимир Рубан.

Об этом он сказал в эфире "Радио НВ".

"Вчера (10 мая - ред.) мы провели экспертное воспроизведение событий. И я хочу сказать, что минометы, которые были привезены подозреваемым Рубаном и подозреваемым Савченко, те мины, которые были предварительно привезены отдельно от минометов, вчера были испытаны на полигоне в той траектории, как это планировалось", - отметил Матиос.

Также он заявил, что Надежда Савченко приносила в здание Верховной Рады минимум три гранаты.

"Я вихожу из Верховной Рады (в день, когда приносил в парламент документы от генпрокурора о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержании и аресте Савченко, - ред.) и встречаю лицом к лицу госпожу Надежда Савченко.

Смотрю, у нее перекошенное плечо, она держит сумку на плече ... и без задней мысли беру снизу сумку, она такая женская, большая ... и я нащупываю рукой гранату. Я знаю, что такое граната. Я говорю: "Отдай сумку, Надя". Она: "Нет". Я говорю: "Но у тебя там запрещенные вещи", - рассказал Матиос.

Прокурор также отметил, что Савченко вошла в здание Верховной Рады с боеприпасами, а в кармане "держала пистолет".

На уточняющий вопрос ведущего, действительно ли у Савченко были гранаты в сумке, Матиос сказал, что гранат, по его мнению, было по меньшей мере три.

Кроме этого, он прокомментировал заявление Юрия Луценко о том, что правоохранители установили имена и должности российских полковников, которые давали оружие депутату Надежде Савченко для совершения теракта в центре Киева.

"Говорить как о свершившемся факте, что мы доказали, было бы преждевременно. У нас есть соответствующие сведения от правоохранительных органов, исполняющих поручения следствия. И все это станет предметом тех доводов, фактов и доказательств, которые будут приведены в обвинительном акте", - заявил Матиос.

По его мнению, расследование будет завершено через несколько месяцев. Он также заявил, что на следующей неделе должны быть готовы результаты "психофизической экспертизы с использованием полиграфа, который делался по требованию самой подозреваемой".

Савченко инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Сама народный депутат отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести власть в заблуждение и осмеять ее.

23 марта Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Савченко в виде содержания под стражей до 20 мая без возможности внести залог.

Нардеп в СИЗО объявила голодовку.

Защитники Савченко подали апелляцию на это решение. Но апелляционный суд оставил нардепа под стражей.

Следствие назначило 13 экспертиз оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, видео- и аудиоматериалов, выступлений и публичных призывов, включаякомиссионную судебно-психологическую экспертизу в отношении Савченко.

Надежда Савченко прошла тестирование на полиграфе ("детекторе лжи").

Савченко грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Рубан был задержан 8 марта на КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.



Правоохранители подозревают Рубана в подготовке вооруженных нападений на высших должностных лиц государства, в подготовке террористического акта с применением оружия и совершением взрывов, которые могли представлять опасность для жизни и здоровья людей.

Рубан также фигурирует в деле нардепа Надежды Савченко.



По версии следствия, он планировал "с использованием минометов, гранатометов стрелкового оружия и взрывных устройств осуществить вооруженное нападение на жилье государственных деятелей, политических лидеров, в частности: Петра Порошенко, Арсена Авакова, Арсения Яценюка, Александра Турчинова и других с целью их убийства".



9 марта Шевченковский районный суд Киева арестовал Рубана сроком на два месяца до 6 мая. 20 марта Апелляционный суд Киева оставил это решение в силе.

4 мая суд продлил арест Рубана еще на 2 месяца.

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