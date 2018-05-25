Головні новини дня – за 60 секунд

Нідерланди і Австралія поклали на РФ відповідальність за катастрофу МН17, на одеського активіста Стерненко вчинили замах, Луценко вніс подання на двох депутатів з "Опозиційного блоку" - новини, які обговорювали 25 травня.

Про збитий "Боїнг". Уряди Нідерландів й Австралії покладають на Росію відповідальність за збиття малайзійського "Боїнга" над Донецькою областю в 2014 році.

Також міжнародна незалежна слідча група Bellingcat встановила, що до збиття літака рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році причетний офіцер Головного розвідуправління Росії Олег Іванніков.

Про Сергія Стерненка. 24 травня двоє невідомих скоїли замах на екс-керівника одеського "Правого сектора" Сергія Стерненка. Зазначалося, що чоловіки були озброєні холодною зброєю.

Стерненко заявив, що під час зіткнення отримав ножове поранення у руку.

Один з нападників утік, інший – отримав від Стерненка смертельний удар ножем у живіт.

Правоохоронці розглядають кілька версій події – від побутового конфлікту до замовного нападу.

Про депутатів. Генеральний прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата від "Опозиційного блоку" Дмитра Колєснікова та Олександра Вілкула.

Про "справу Саакашвілі". Керівника київського обласного осередку партії "Рух нових сил" Северіона Дангадзе випустили з-під варти під домашній арешт.

За даними джерела, Дангадзе пішов на угоду зі слідством.

Дангадзе нібито повністю підтвердив факт співпраці лідера "Руху нових сил" Міхеіла Саакашвілі з людиною з оточення Віктора Януковича Сергієм Курченком.

Про Угорщину, Україну та НАТО. До генсека Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга надійшло офіційне звернення Угорщини про перегляд політики Альянсу що України.

Уряд Орбана також наголошує, що Україна не досягла успіху "попри безпрецедентний рівень політичної підтримки та фінансової допомоги". Також у документі йдеться, що Україна "становить небезпеку для сусідів"

Про ціни на газ. Приведення цін на газ для населення до ринкового рівня призведе до їх збільшення на 60-70%.

Про уповноважену ВР з прав людини. 45 народних депутатів звернулися до Конституційного суду з вимогою визнати неконституційною постанову Верховної Ради про призначення Людмили Денісової уповноваженою ВР з прав людини.

Про бійку з фанатами "Ліверпуля". Британське видання "Mirror" повідомило, що 24 травня 20 осіб у масках напали на вболівальників англійського "Ліверпуля" у ресторані Rooster, що розташований неподалік від стадіону НСК "Олімпійський".

Столична поліція кваліфікувала бійку, у якій постраждали два іноземці, як групове хуліганство.