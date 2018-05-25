Главные новости дня – за 60 секунд

Нидерланды и Австралия возложили на РФ ответственность за катастрофу МН17, на одесского активиста Стерненко совершили покушение, Луценко внес представление на двоих депутатов из "Оппозиционного блока" – новости, которые обсуждали 25 мая.

О сбитом "Боинге". Правительства Нидерландов и Австралии возлагают на Россию ответственность за сбитый малайзийский "Боинг" в небе над Донецкой областью в 2014 году.

Также международная независимая следственная группа Bellingcat установила, что к крушению самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году причастен офицер Главного разведуправления России Олег Иванников.

О Сергее Стерненко. Вечером 24 мая двое неизвестных совершили покушение на экс-руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко. Сообщалось, что мужчины были вооружены холодным оружием.

Стерненко заявил, что в ходе столкновения получил ножевое ранение в руку.

Один из напавших убежал, другой – получил от Стерненко смертельный удар ножом в область живота.

Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего – от бытового конфликта до заказного нападения.

О депутатах. Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова и Александра Вилкула.

О "деле Саакашвили". Руководителя Киевского областного отделения партии "Рух новых сил" Севериона Дангадзе выпустили из-под стражи под домашний арест.

По данным источника, Дангадзе пошел на сделку со следствием.

Дангадзе якобы полностью подтвердил факт сотрудничества лидера партии "Рух новых сил" Михэила Саакашвили с человеком из окружения Виктора Януковича Сергеем Курченко.

О Венгрии, Украине и НАТО. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг получил официальное обращение Венгрии о пересмотре политики Альянса в отношении Украины.

Правительство Орбана также подчеркивает, что Украина не достигла успеха, "несмотря на беспрецедентный уровень политической поддержки и финансовой помощи". Также в документе говорится, что Украина "представляет опасность для соседей".

О ценах на газ. Приведение цен на газ для населения к рыночному уровню приведет к их увеличению на 60-70%.

Об уполномоченной ВР по правам человека. 45 народных депутатов обратились в Конституционный суд с требованием признать неконституционными Постановление Верховной Рады о назначении Людмилы Денисовой уполномоченной ВР по правам человека.

О драке с фанатами "Ливерпуля". Британское издание "Mirror" сообщило, что 24 мая 20 человек в масках напали на болельщиков английского "Ливерпуля" в ресторане Rooster, что расположен неподалеку от стадиона НСК "Олимпийский".

Столичная полиция квалифицировала драку, в которой пострадали два иностранца, как групповое хулиганство.