Найєму надали охорону через погрози

Нардепу Мустафі Найєму, якого побили 30 квітня під час конфлікту на дорозі, надали охорону на його прохання.

Про це на брифінгу 7 травня на Київщині повідомив глава Нацполіції Сергій Князєв.

"У рамках кримінального судочинства громадянин Мустафа-Масі Найєм забезпечений фізичною охороною – працівниками поліції – на той період, на який ми будемо рахувати потрібно", – сказав Князєв.

Як повідомив "Українській правді" Найєм, охорону у вигляді двох працівників поліції йому надали вночі 7 травня на його прохання.

"Я в лікарні. Тут є двоє правоохоронців біля палати", - сказав він.

Він не зміг сказати, на який період надана охорона, але відзначив, що наскільки він зрозумів, "ця охорона буде доти, доки існуватиме загроза життю і здоров'ю".

"У зв’язку з тим, що з 2 травня на мою електронну адресу, адресу моїх колег, а також моїм родичам, надходили різноманітні погрози, пов’язані з хуліганськими діями, застосуванням фізичної сили, пов'язані з інцидентом 30 квітня, мої адвокати звернулись до Нацполіції з заявою про злочин, а саме щодо погрози життю та здоров'ю (ст. 129 "погроза вбивством" ККУ)", - сказав Найєм.

Він додав, що з огляду на публічний резонанс справи і невстановлення осіб, які погрожували, він просив про надання охорони.

"Я пов'язую ці погрози безпосередньо з хуліганськими діями та нанесенням тілесних ушкоджень 30 квітня. Я свідомо не буду вказувати, від кого ці погрози надходили, аби уникнути зайвої ескалації навколо цього конфлікту. Тим не менше всі матеріали, пошта та вся відома мені інформація передані слідчим Нацполіції, і будуть взяті до уваги у розслідуванні справи", - підсумував Найєм.

30 квітня у центрі Києва нардеп Мустафа Найєм став учасником конфлікту з групою осіб, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження та потрапив до лікарні зі зламаною щелепою і струсом мозку.

До побиття Найєма причетні четверо молодиків. Поліція затримала трьох осіб за підозрою в хуліганстві, а четвертого, який утік до Баку (Азербайджан), розшукували за підозрою в умисному тілесному пошкодження середньої тяжкості.

Ще одного водія, який потрапив на відеозаписи камер, правоохоронці хочуть допитати як свідка.

Для Магомеда-Салиха Арбуевіча Саїтова Шевченківській райсуд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, для Ахмеда Абубакаровича Саітова та Умолта Руслановича Темербулатова – нічний домашній арешт до 30 червня.

Також прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного, якому вдалося втекти.

2 травня Магомеда-Аміна Саітова, підозрюваного у побитті нардепа Мустафи Найєма, оголосили у розшук.

Магомед-Амін Саітов є одним із засновників промоутерської компанії "Бум-бокс Промоушнс", а також засновником ТОВ "Релакс-Компані". У 2015 році він значився заступником голови правління Міжнародної громадської організації "Інтернаціональний союз".

5 травня глава МВС Арсен Аваков заявив, що Магомеда-Аміна Саітова затримали в Азербайджані і розпочали екстрадиційні процедури.

У свою чергу заступник генпрокурора Євген Єнін повідомив, що запит про затримання та арешт Саітова було направлено до Азербайджану 2 травня, а запит на його видачу буде направлено "найближчим часом".

Він також додав, що екстрадиція Саітова з Азербайджану може тривати кілька місяців.