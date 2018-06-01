Адвокат Вишинського розповів, коли в АП надійде заява про вихід з громадянства

Заява директора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського про вихід з громадянства України потрапить в адміністрацію президента Петра Порошенка 4 червня.

Про це Українській правді повідомив адвокат Вишинського Андрій Доманський.

"Заява потрапить до президента до 4 червня. А фактично він (Кирило Вишинський – УП) зробив заяву у суді. Але окрім публічної заяви, ще повинен бути документ і його повинні розглянути в АП", - пояснив захисник.

Він додав, що письмову заяву з відмовою від українського громадянства вже відправили в АП.

Раніше повідомлялося, що головний редактор "РИА Новости Украина" Кирило Вишинський під час засідання суду у його справі заявив, що виходить з українського громадянства і звернувся до президента РФ Володимир Путіна за захистом.

Вишинський впевнений, що вихід із українського громадянства може допомогти йому стати претендентом для обміну заручниками.

Також вказувалося, що апеляційний суд Херсонської області відмовив стороні захисту у зміні запобіжного заходу для головного редактора "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

Керівнику "РИА Новости Украина" оголосили про підозру у державній зраді. Сам Вишинський не визнає оголошену йому підозру і розцінює затримання як провокацію.

У справі про державну зраду Кирила Вишинського, викликали на допит 47 осіб.

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на 2 місяці. Захист подав апеляцію.