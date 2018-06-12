Избиение Найема: нардеп потребует максимального наказания

Народный депутат Мустафа Найем потребует самого тяжелого предусмотренного законом наказания для мужчин, которые избили его.

Об этом нардеп написал на странице Facebook.

"Поскольку подозреваемые все еще отказываются признать свою вину, не дают никаких показаний и не идут на сотрудничество со следствием, мы, как потерпевшая сторона, будем настаивать на максимальной мере наказания для всех участников правонарушения", –отметил Найем.

Он уточнил, что инкриминируемое всем четырем подозреваемым хулиганство, совершенное группой лиц, предусматривает или штраф от 500 до 1 000 необлагаемых минимумов (8 500 – 17 000 гривен), или арест на срок до 6 месяцев, или лишение свободы до 5 лет.

"Четвертый подозреваемый также проходит по ч. 1 ст. 122 (умышленное нанесение телесных повреждений средней тяжести), за которое предполагается наказание либо в виде исправительных работ сроком до двух лет, либо ограничение свободы до трех лет, либо лишение свободы до 3 лет", – написал депутат.

Найем добавил, что сейчас ему неизвестно, какой степени наказания будут требовать прокуроры.

"До 25 июня прокуратура должна либо предъявить подозреваемым обвинительный акт, либо обратиться в суд за решением о продлении сроков досудебного расследования и домашнего ареста", – рассказал нардеп.

Он отметил, что 30 июня истекает срок досудебного следствия.

"Если к тому моменту беглый подозреваемый не вернется, его дело, скорее всего будет выделено в отдельное производство, что нежелательно", – написал Найем.

По его словам, сейчас в деле проведены основные следственные и розыскные мероприятия, в течение недели должна завершиться процедура оформления судебно-медицинской экспертизы и быть допрошены врачи.

"Затем ждем проведения следственного эксперимента", – объяснил депутат.

30 апреля во время конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве группа злоумышленников напала на нардепа Найема, ему сломали челюсть.

Трех злоумышленников правоохранители задержали по "горячим следам", еще один скрылся и улетел в Баку через 2 часа после драки.

Троим инкриминируют ст. 296 "хулиганство", а сбежавшему – заочно ст. 296 и 122"умышленное телесное повреждение средней тяжести" УКУ.

2 мая Шевченковский райсуд избрал для Ахмеда Абубакаровича Саитова ночной домашний арест как меру пресечения, а для Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова – круглосуточный домашний арест.

3 мая третьего из задержанных – Умолта Руслановича Темербулатова – не взяли под стражу, а избрали ему ночной домашний арест.

При этом прокуратура получила разрешение на задержание подозреваемого, который сбежал, Магомеда-Амина Саитова.

Суд его заочно арестовал до 1 июля. Но суд в Баку отпустил Магомеда-Амина Саитова под личное обязательство.

Украинская сторона направила запрос на экстрадицию Саитова. Однако в ГПУ заявляют, что процесс экстрадиции может длиться несколько месяцев.

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