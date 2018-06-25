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Побиття Найєма: Поліція ще на місяць продовжила розслідування

Понеділок, 25 червня 2018, 15:59

За клопотанням поліції суд продовжив на місяць термін досудового розслідування у справі про побиття народного депутата Мустафи Найєма.

Про це у Facebook написав брат нардепа, юрист Масі Найєм.

"За клопотанням слідчого ГУ Нацполіції, термін досудового розслідування був продовжений на один місяць (нагадаю, що 30 червня спливає два місяці з дня інциденту), до 30 липня 2018 року", - повідомив він.

За його словами, у зв'язку із цим столична прокуратура подала в Шевченківський районний суд міста Києва клопотання про продовження терміну запобіжного заходу трьом підозрюваним у цій справі.

Він додав, що у понеділок планується розгляд цих клопотань щодо громадянина РФ Саітова Магомеда-Саліха Арбуєвича і ще одному підозрюваного.

"Не дивлячись на той факт, що ми подавали клопотання в суд повідомляти нас про будь-які засідання по цим справам - нас так і не повідомили", - зазначив Масі Найєм.

Як повідомлялося, 30 квітня під час конфлікту біля Бессарабського ринку у Києві група зловмисників напала на нардепа Найєма, йому зламали щелепу.

Трьох зловмисників правоохоронці затримали по "гарячих слідах", ще один втік і полетів до Баку за 2 години після сутички.

Трьом затриманим інкримінують ст. 296, "хуліганство", а тому, кому вдалося втекти, – заочно ст. 296 та 122 "умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості" ККУ.

2 травня Шевченківській райсуд обрав для Ахмеда Абубакаровича Саітованічний домашній арешт як запобіжний захід, а для Магомеда-Салиха Арбуєвіча Саітова – цілодобовий домашній арешт.

3 травня третього з затриманих – Умолта Руслановича Темербулатова – не взяли під варту, а обрали йому нічний домашній арешт.  

При цьому прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного, якому вдалося втекти, Магомеда-Аміна Саітова.

Його Шевченківський райсуд Києва заочно заарештував до 1 липня. Суд у Баку відпустив Сагомеда-Аміна Саітова під особисте зобов’язання.

Українська сторона надіслала запит на екстрадицію Саітова. Однак в ГПУ заявляють, що  процес екстрадиції може тривати щонайменше кілька місяців.

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Українська правда
Теми: Найєм
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