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Избиение Найема: Полиция еще на месяц продлила расследование

Понедельник, 25 июня 2018, 15:59

По ходатайству полиции суд продлил на месяц срок предварительного расследования по делу об избиении народного депутата Мустафы Найема.

Об этом в Facebook написал брат нардепа, юрист Маси Найем.

"По ходатайству следователя ГУ Нацполиции, срок предварительного расследования был продлен на один месяц (напомню, что 30 июня истекает два месяца со дня инцидента), до 30 июля 2018 года", - сообщил он.

По его словам, в связи с этим столичная прокуратура подала в Шевченковский районный суд города Киева ходатайство о продлении срока меры пресечения трем подозреваемым по этому делу.

Он добавил, что в понедельник планируется рассмотрение этих ходатайств в отношении гражданина РФ Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и еще одного подозреваемого.

"Несмотря на тот факт, что мы подавали ходатайство в суд сообщать нам о любых заседаниях по этому делу - нам так и не сообщили", - отметил Маси Найем.

30 апреля во время конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве группа злоумышленников напала на нардепа Найема, ему сломали челюсть.

Трех злоумышленников правоохранители задержали по "горячим следам", еще один скрылся и улетел в Баку через 2 часа после драки.

Троим инкриминируют ст. 296 "хулиганство", а сбежавшему – заочно ст. 296 и 122"умышленное телесное повреждение средней тяжести" УКУ.

2 мая Шевченковский райсуд избрал для Ахмеда Абубакаровича Саитова ночной домашний арест как меру пресечения, а для Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова – круглосуточный домашний арест.

3 мая третьего из задержанных – Умолта Руслановича Темербулатова – не взяли под стражу, а избрали ему ночной домашний арест.

При этом прокуратура получила разрешение на задержание подозреваемого, который сбежал, Магомеда-Амина Саитова.

Суд его заочно арестовал до 1 июля. Но суд в Баку отпустил Магомеда-Амина Саитова под личное обязательство.

Украинская сторона направила запрос на экстрадицию Саитова. Однако в ГПУ заявляют, что процесс экстрадиции может длиться несколько месяцев.

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Украинская правда

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Темы: Найем
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