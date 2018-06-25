Побиття Найєма: підозрюваним продовжили запобіжні заходи

Шевченківський районний суд міста Києва продовжив запобіжні заходи двом підозрюваним у побитті народного депутата Мустафи Найєма.

Про це повідомив брат нардепа, юрист Масі Найєм.

"Громадянину РФ Саітову Магомеду-Саліху Арбуєвичу продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, але з 23:00 до 07:00 до 30 липня 2018 року (попередній запобіжний захід був цілодобовий)", - написав Найєм.

Крім того, суд продовжив запобіжний захід для другого підозрюваного.

"Громадянину України Саітову Ахмеду-Абубакаровичу (водію) продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 23:00 до 07:00, до 30 липня 2018 року (задовольнити клопотання прокурора)", - процитував рішення судді Найєм.

За його словами, саме Саітов Ахмед-Абубакарович керував автомобілем mercedes АА 0095 ТТ і викликав по телефону, ймовірно, брата на ім’я Мага, який наніс найважчі тілесні ушкодження Мустафі Найєму.

"Саме його дії спровокували всю ситуацію, яка сталась 30 квітня", - додав брат постраждалого нардепа.

Як повідомлялося, 30 квітня під час конфлікту біля Бессарабського ринку у Києві група зловмисників напала на нардепа Найєма, йому зламали щелепу.

Трьох зловмисників правоохоронці затримали по "гарячих слідах", ще один втік і полетів до Баку за 2 години після сутички.

Трьом затриманим інкримінують ст. 296, "хуліганство", а тому, кому вдалося втекти, – заочно ст. 296 та 122 "умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості" ККУ.

2 травня Шевченківській райсуд обрав для Ахмеда Абубакаровича Саітованічний домашній арешт як запобіжний захід, а для Магомеда-Салиха Арбуєвіча Саітова – цілодобовий домашній арешт.

3 травня третього з затриманих – Умолта Руслановича Темербулатова – не взяли під варту, а обрали йому нічний домашній арешт.

При цьому прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного, якому вдалося втекти, Магомеда-Аміна Саітова.

Його Шевченківський райсуд Києва заочно заарештував до 1 липня. Суд у Баку відпустив Сагомеда-Аміна Саітова під особисте зобов’язання.

Українська сторона надіслала запит на екстрадицію Саітова. Однак в ГПУ заявляють, що процес екстрадиції може тривати щонайменше кілька місяців.

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