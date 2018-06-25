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Избиение Найема: подозреваемым продлили меры пресечения

Понедельник, 25 июня 2018, 22:42
Избиение Найема: подозреваемым продлили меры пресечения

Шевченковский районный суд города Киева продлил меры пресечения двум подозреваемым в избиении народного депутата Мустафы Найема.

Об этом сообщил брат нардепа, юрист Маси Найем.

"Гражданину РФ Саитову Магомеду-Салиху Арбуевичу продолжить меру пресечения в виде домашнего ареста, но с 23:00 до 07:00 до 30 июля 2018 года (предыдущая мера пресечения была круглосуточный)", - написал Найем.

Кроме того, суд продлил меру пресечения для второго подозреваемого.

"Гражданину Украины Саитову Ахмеду-Абубакаровичу (водителю) продолжить меру пресечения в виде домашнего ареста с 23:00 до 07:00, в 30 июля 2018 года (удовлетворить ходатайство прокурора)", - процитировал решение судьи Найем.

По его словам, именно Саитов Ахмед-Абубакарович управлял автомобилем mercedes АА 0095 ТТ и вызвал по телефону, вероятно, брата по имени Мага, который нанес тяжелые телесные повреждения Мустафе Найему.

"Именно его действия спровоцировали всю ситуацию, которая произошла 30 апреля", - добавил брат пострадавшего нардепа.

30 апреля во время конфликта возле Бессарабского рынка в Киеве группа злоумышленников напала на нардепа Найема, ему сломали челюсть.

Трех злоумышленников правоохранители задержали по "горячим следам", еще один скрылся и улетел в Баку через 2 часа после драки.

Троим инкриминируют ст. 296 "хулиганство", а сбежавшему – заочно ст. 296 и 122"умышленное телесное повреждение средней тяжести" УКУ.

2 мая Шевченковский райсуд избрал для Ахмеда Абубакаровича Саитова ночной домашний арест как меру пресечения, а для Магомеда-Салиха Арбуевича Саитова – круглосуточный домашний арест.

3 мая третьего из задержанных – Умолта Руслановича Темербулатова – не взяли под стражу, а избрали ему ночной домашний арест.

При этом прокуратура получила разрешение на задержание подозреваемого, который сбежал, Магомеда-Амина Саитова.

Суд его заочно арестовал до 1 июля. Но суд в Баку отпустил Магомеда-Амина Саитова под личное обязательство.

Украинская сторона направила запрос на экстрадицию Саитова. Однако в ГПУ заявляют, что процесс экстрадиции может длиться несколько месяцев.

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Украинская правда
Темы: Найемсуд
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