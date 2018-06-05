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Після 30-го дня голодування Сенцову заливатимуть поживну суміш у ніс – адвокат

Вівторок, 5 червня 2018, 04:13
Після 30-го дня голодування Сенцову заливатимуть поживну суміш у ніс – адвокат

Лікарі, які спостерігають за станом українського в’язня Олега Сенцова, очікують до 30-го дня його голодування негативної реакції, яка вимагатиме їхнього втручання.

Про це за підсумками відвідання Сенцова в колонії в російському місті Лабитнангі заявив 4 червня його адвокат Дмитро Дінзе, пише Радіо Свобода.

"Коли таке станеться, його зондуватимуть, заливатимуть поживну суміш в ніс. Однак, якщо він не перестане і після цього відмовлятися від їжі, то кінець буде фатальний. Це не була погроза, лікар просто попередив Олега", – вказав Дінзе.

"Виглядає він у цілому нормально, за ним стежать лікарі. Робили ультразвукове дослідження, оглядали. Внутрішні органи в нормі, перебуває в задовільній формі", – так захисник описав нинішній стан українця.

Дмитро Дінзе, кінорежисер Аскольд Куров, який також зустрівся з Сенцовим 4 червня, та кримський архієпископ УПЦ КП Климент залишилися в місті Лабитнангі. Священик, який отримав дозвіл адміністрації колонії на побачення з Сенцовим, в понеділок не встиг зустрітися зі співвітчизником.

Співробітники колонії спочатку дали зрозуміти Сенцову, що він може зустрітися або з Куровим, або з архієпископом Климентом. Сенцов не знав, хто такий Климент і відмовився від зустрічі з ним.

Пізніше адвокат пояснив, що за російським законодавством Сенцов має право на відправлення релігійних потреб і це не буде відбуватися за рахунок кількості дозволених побачень, а також розповів про діяльність архієпископа для підтримки політв’язнів і їхніх родин у Криму.

Олег написав згоду на зустріч із формулюванням "несподівано виникла необхідність у сповіді".

Як повідомлялося, Олег Сенцов, затриманий в Криму у 2014 році та засуджений до 20 років за "підготовку теракту", голодує з 14 травня.

Він висунув умову звільнити усіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

Пізніше до нього долучились Олександр Кольченко та Олександр Шумков.

В Україні та світі пройшли акції на підтримку і за звільнення Сенцова й інших політичних в’язнів Кремля.

Міністерство охорони здоров'я України закликало керівництво Росії допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв’язнів.

Матері Олега Сенцова й Олександра Кольченка звернулися до президента Петра Порошенка з проханням про якнайшвидше сприяння у звільненні синів.

А посольство України в Австрії закликало тамтешні медіа порушити питання Сенцова під час візиту російського президента Володимира Путіна.

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Теми: Сенцовполітв'язніРосія
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