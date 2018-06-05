Суд лишив під домашнім арештом одного з нападників на Найєма

Апеляційний суд Києва не змінив запобіжний захід Саітову Магомеду-Саліху Арбуєвичу, одному з нападників на народного депутата Мустафу Найєма.

Про це у Facebook повідомив брат нардепа, юрист Масі Найєм.

Він зазначив, що суд ухвалив "залишити без змін ухвалу Шевченківського районного суду міста Києва, відповідно до якої підозрюваному було обрано запобіжних захід у вигляді домашнього арешту".

Масі Найєм також додав, що під час засідання Саітов повідомив, що його відрахували з ВНЗ.

"Щодо причин, з яких його було відраховано, у підозрюваного інформації немає", – написав брат нардепа.

Крім того, у коментарях під час трансляції засідання, Масі Найєм писав, що Саітов народився в Києві, "українську не розуміє" та є громадянином РФ.

30 квітня під час конфлікту біля Бессарабського ринку у Києві група зловмисників напала на нардепа Найєма, йому зламали щелепу.

Трьох зловмисників правоохоронці затримали по "гарячих слідах", ще один втік і полетів до Баку за 2 години після сутички.

Трьом затриманим інкримінують ст. 296, "хуліганство", а тому, кому вдалося втекти, – заочно ст. 296 та 122 "умисне тілесне пошкодження середньої тяжкості" ККУ.

Також поліція шукає водія БМВ (це п’ята особа, яку зафіксували камери): він не брав участі у конфлікті, але може дати свідчення.

2 травня Шевченківській райсуд обрав для Ахмеда Абубакаровича Саітова нічний домашній арешт як запобіжний захід, а для Магомеда-Салиха Арбуєвіча Саітова – цілодобовий домашній арешт.

3 травня третього з затриманих – Умолта Руслановича Темербулатова – не взяли під варту, а обрали йому нічний домашній арешт.

При цьому прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного, якому вдалося втекти, Магомеда-Аміна Саітова.

Його Шевченківський райсуд Києва заочно заарештував до 1 липня. Суд у Баку відпустив Сагомеда-Аміна Саітова під особисте зобов’язання.

Українська сторона надіслала запит на екстрадицію Саітова. Однак в ГПУ заявляють, що процес екстрадиції може тривати щонайменше кілька місяців.

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