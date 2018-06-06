Полякову продовжили особисте зобов'язання на два місяці

Солом'янський райсуд Києва продовжив термін дії особистого зобов'язання народному депутату Максиму Полякову на два місяці.

Про це повідомив прокурор САП Валентин Мусіяка, передає "Укрінформ".

"Розглянуто клопотання прокурора, задоволено в повному обсязі. Обов'язки продовжені в повному обсязі, тобто це обов'язок з'являтися за викликом (до прокурора, слідчого, суду — ред.), інформувати про зміну місця роботи чи проживання, і обов'язок утримуватися від спілкування з рядом осіб (свідками - ред.). Це на два місяці продовжено, до 6 серпня", - розповів Мусіяка.

Антикорупційні органи заявили, що Борислав Розенблат і депутат від "Народного фронту" Максим Поляков вимагали хабар від компанії-нерезидента за видобуток бурштину в Україні.

Спецоперацію щодо Розенблата й Полякова антикорупційні правоохоронні органи провели за участю агента НАБУ на прізвисько "Катерина".

19 липня правоохоронці вдягли електронний браслет стеження на Борислава Розенблата.

24 липня нардеп заявив, що його родина внесла за нього заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.

17 жовтня Розенблат заявив, що строк дії встановленої для нього заборони на виїзд за кордон і зобов'язання носити електронний браслет стеження сплив.

19 жовтня детективи НАБУ зняли Розенблата з літака до Німеччини, але потім відпустили.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Кравець підтвердив, що Розенблат мав право виїхати з України.