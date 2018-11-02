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Головні новини дня – за 60 секунд

П'ятниця, 2 листопада 2018, 20:50

В Україні більше немає Московського патріархату, заявляє Константинополь, Тимошенко пропонує Садовому, Гриценку та Вакарчуку об’єднатися, електронний квиток у Києві запрацює через два місяці – новини, які обговорювали 2 листопада.

Про УПЦ МП

Константинопольський патріархат скасував акт про передачу території України під адміністрацію Російської церкви і відтоді в Україні, фактично, не існує УПЦ Московського патріархату, розповів архієрей Константинопольської церкви, представник Вселенського патріархату при Всесвітній раді церков архієпископ Тельміський Іов.

У відповідь на це, у Російській православній церкві назвали неадекватними слова Іова.

Про роботу у Польщі

В Національному банку України очікують, що у 2019 році значно знизиться  інтенсивність трудової міграції з України до Польщі.

Причиною тому в НБУ вважають перспективи уповільнення економічного зростання в Польщі до 3.5% у 2019 році та 2.8% у середньостроковій перспективі, зниження темпів створення нових робочих місць та росту зайнятості, а також стриману зацікавленість польських роботодавців у залученні на відкриті вакансії працівників з України.

Про Тимошенко та заяви про об’єднання

Лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко заявила про відкритість до співпраці з партією "Самопоміч", з політсилою Анатолія Гриценка "Громадянська позиція" і музикантом, громадським діячем Святославом Вакарчуком.

"Заява Тимошенко - звичайна технологія, спрямована на те, аби здобути симпатії львів’ян. Хід думок Юлії Володимирівни простий - у Львові треба говорити хороші слова про мера Садового, за якого голосують львів’яни, і Вакарчука, якого люблять як громадського діяча і співака. Жодної щирості тут немає", - зазначив лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий.

Про електронний квиток. Електронний квиток для проїзду у громадському транспорті столиці запрацює орієнтовно за 2 місяці, наразі розпочалося тестування системи.

Про газ. Україна в січні-жовтні 2018 року скоротила транзит природного газу через свою газотранспортну систему на 6,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

Також Україна в січні-жовтні 2018 року скоротила імпорт природного газу на 22,4% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 9,14 мільярда кубометрів.

Про шахи. Українська шахістка Анна Музичук піднялася з четвертої на третю сходинку жіночого рейтингу Міжнародної шахової федерації (FIDE).

Українська правда
Теми: ПольщаТимошенкогазцерквавибори
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