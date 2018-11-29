Новости дня: Трамп отменил встречу с Путиным, томос еще ближе

В оккупированный Крым смогут попасть только Украинцы, Трамп отменил встречу с Путиным, Украина приблизилась к получению томоса, задержан известный политтехнолог из-за скандала с домогательством к студентке - новости, которые обсуждали 29 ноября.

О военном положении и ситуации в Керченском проливе

В Государственной пограничной службе Украины заявили, что на время действия военного положения административную границу в оккупированным Крымом смогут пересекать только граждане Украины. Иностранцы, которые уже находятся на оккупированном полуострове, смогут оттуда выехать.

В районе Керченского пролива с 25 по 27 ноября обнаружили чрезвычайно большое скопление кораблей, которые не могут зайти в порты Бердянска и Мариуполя из-за блокирования Россией прохода. 421 корабль на 27 ноября.

Тем временем в Кремле заявляют, что Керченский пролив "по-прежнему" открыт для судоходства, в том числе и для украинских кораблей.

А президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсуждал с Путиным возможное посредничество Анкары в разрешении конфликта, который возник в Керченском проливе.

О встречи Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным из-за плененных украинских моряков.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп решил отменить встречу в самолете по пути на саммит G20. Но когда-нибудь она состоится.

"Я с нетерпением жду нового саммита, как только будет урегулирована нынешняя ситуация", - добавил Трамп.

О томосе

Синод Вселенского патриархата объявил, что подготовил конституционную хартию (устав) для украинской церкви. Но Синод не назвал дату проведения в Украине Объединительного собора.

При этом, Вселенский патриарх Варфоломей передаст томос об автокефалии Украинской православной церкви лично избранному предстоятелю УПЦ, поэтому пока его текст не может быть опубликован.

О других важных новостях

Правоохранители задержали политтехнолога Владимира Петрова в деле о якобы домогательстве заместителя начальника отдела департамента защиты экономики Нацполиции Александра Варченко к студентке.

Претендент на пост президента Анатолий Гриценко возлагает ответственность за нападение на него с соратниками в Одессе на президента Петра Порошенко.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард подчеркнула, что, несмотря на введение военного положения, фонд продолжит сотрудничество с Украиной.

Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам экологической политики 29 ноября единогласно поддержала проект решения о создании в столице сквера имени журналиста Павла Шеремета.

В последний день ноября будет морозная погода, в большинстве областей без осадков, а вот декабрь придет со снегом и небольшим потеплением.