Для захисту від нападів з моря військові перевірили ракетний комплекс С-125
На військовому полігоні в Одеській області відпрацювали систему берегової оборони за допомогою модернізованого ракетного комплексу С-125.
Про це 5 грудня повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони.
За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, С-125 пройшли модернізацію на підприємствах українського ОПК. Комплекс перевірили на точність та надійність враження плавзасобів.
"За результатами ураження плавзасобів, модернізовані С-125 довели свою ефективність. Відбулось 8 пусків під час яких було знищено 8 надводних цілей", - сказав Турчинов.
За його словами, С-125 здатні забезпечити захист від агресії з повітря та моря і посилять берегову оборону Чорноморського та Азовського узбережжя.
Також на полігоні випробували українські крилаті ракети "Нептун". Їх перевірили на дальність та точність ураження надводних цілей.
Турчинов додав, що ракета знищила ціль на відстані 280 кілометрів.
Як повідомлялося, в Україні успішно випробували нову протикорабельну українську крилату ракету "Нептун".
До випробувань була задіяна авіація, а також обладнано спеціальний пункт на острові Зміїний.
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