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Військові перевірили ракетний комплекс С-125, для оборони від нападів з моря

Середа, 5 грудня 2018, 13:22

На військовому полігоні в Одеській області відпрацювали систему берегової оборони за допомогою модернізованого ракетного комплексу С-125.

Про це 5 грудня повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони.

За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, С-125 пройшли модернізацію на підприємствах українського ОПК. Комплекс перевірили на точність та надійність враження плавзасобів.

 
фото: Олександр Турчинов

"За результатами ураження плавзасобів, модернізовані С-125 довели свою ефективність. Відбулось 8 пусків під час яких було знищено 8 надводних цілей", - сказав Турчинов.

За його словами, С-125 здатні забезпечити захист від агресії з повітря та моря і посилять берегову оборону Чорноморського та Азовського узбережжя.

 
фото: Олександр Турчинов

Також на полігоні випробували українські крилаті ракети "Нептун". Їх перевірили на дальність та точність ураження надводних цілей.

 
фото: Олександр Турчинов

Турчинов додав, що ракета знищила ціль на відстані 280 кілометрів.

 
фото: Олександр Турчинов

Як повідомлялося, в Україні успішно випробували нову протикорабельну українську крилату ракету "Нептун".

До випробувань була задіяна авіація, а також обладнано спеціальний пункт на острові Зміїний.

 
фото: Олександр Турчинов

25 листопада в районі Керченської протоки російські прикордонники обстріляли українські військові судна й захопили два малих броньованих артилерійських катери "Бердянськ" і "Нікополь" та рейдовий буксир "Яни Капу", разом із 24 моряками.

 
фото: Олександр Турчинов

У відповідь на агресію РФ з 26 листопада до 26 грудня у 10 областях України запроваджено воєнний стан

 
фото: Олександр Турчинов

3 грудня у навчальних центрах ЗСУ розпочали збори оперативного резерву першої черги – військових повезуть на навчання для підвищення боєготовності у разі нападу.

Українська правда

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Теми: Збройні силиЧорне мореАзовське мореМіноборониТурчинов
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