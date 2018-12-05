На військовому полігоні в Одеській області відпрацювали систему берегової оборони за допомогою модернізованого ракетного комплексу С-125.

Про це 5 грудня повідомляє прес-служба Ради національної безпеки і оборони.

За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, С-125 пройшли модернізацію на підприємствах українського ОПК. Комплекс перевірили на точність та надійність враження плавзасобів.

фото: Олександр Турчинов

"За результатами ураження плавзасобів, модернізовані С-125 довели свою ефективність. Відбулось 8 пусків під час яких було знищено 8 надводних цілей", - сказав Турчинов.

За його словами, С-125 здатні забезпечити захист від агресії з повітря та моря і посилять берегову оборону Чорноморського та Азовського узбережжя.

фото: Олександр Турчинов

Також на полігоні випробували українські крилаті ракети "Нептун". Їх перевірили на дальність та точність ураження надводних цілей.

фото: Олександр Турчинов

Турчинов додав, що ракета знищила ціль на відстані 280 кілометрів.

фото: Олександр Турчинов

Як повідомлялося, в Україні успішно випробували нову протикорабельну українську крилату ракету "Нептун".

До випробувань була задіяна авіація, а також обладнано спеціальний пункт на острові Зміїний.

фото: Олександр Турчинов

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фото: Олександр Турчинов

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фото: Олександр Турчинов

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