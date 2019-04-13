Вибори: Штаби обох кандидатів закликали "не розхитувати ситуацію"

МВС має намір провести зустрічі з представниками обох штабів кандидатів у президенти та закликати "групи підтримки" кандидатів уникати образливих висловлювань і провокативних плакатів в бік опонентів.

Про це 13 квітня заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, повідомляє департамент комунікації МВС України.

"Ми підходимо до завершальної фази виборчого процесу і атмосфера у суспільстві – напружена. В інформаційному просторі підігріваються настрої відкритої ворожнечі між кандидатами, тому наше завдання – попередження таких ситуацій. Ми закликаємо обидві політичні сили бути лояльними та толерантними один до одного і головне - не розхитувати ситуацію напередодні другого туру виборів", - заявив Яровий.

Напередодні дебатів між кандидатами у президенти та другого туру голосування МВС проведе консультації з представниками обох штабів щодо заходів безпеки.

"Ми проведемо низку зустрічей із представниками обох штабів, аби "групи підтримки" кандидатів уникали образливих висловлювань і провокативних плакатів в бік опонентів", - зазначив Яровий.

Яровий додав, що під час масових заходів в останній тиждень перед другим туром виборів, які заплановані обома штабами, МВС посилить заходи безпеки та збільшить кількість правоохоронців.

"У разі, якщо дебати пройдуть на НСК "Олімпійський", організатори та глядачі мають бути готові до посилених заходів безпеки та перевірок, а також заборони проносити зброю, навіть за наявності документів на неї, та інших предметів, що можуть бути небезпечні для оточуючих", - додав він.

Він закликав керівників правоохоронних підрозділів тісно взаємодіяти з представниками громадськості та роз'яснювати їм неприпустимість порушень громадського порядку та безпеки громадян.

"Обов'язково проводити постійну роботу з громадськими організаціями – прихильниками різних політичних сил. Спілкуватися та наголошувати, що є межа, за яку не можна переступати. У разі, якщо хтось перейдете цю межу - будемо діяти жорстко та законно", - заявив перший заступник глави МВС.

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