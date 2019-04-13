Вибори: Штаби обох кандидатів закликали "не розхитувати ситуацію"
МВС має намір провести зустрічі з представниками обох штабів кандидатів у президенти та закликати "групи підтримки" кандидатів уникати образливих висловлювань і провокативних плакатів в бік опонентів.
Про це 13 квітня заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, повідомляє департамент комунікації МВС України.
"Ми підходимо до завершальної фази виборчого процесу і атмосфера у суспільстві – напружена. В інформаційному просторі підігріваються настрої відкритої ворожнечі між кандидатами, тому наше завдання – попередження таких ситуацій. Ми закликаємо обидві політичні сили бути лояльними та толерантними один до одного і головне - не розхитувати ситуацію напередодні другого туру виборів", - заявив Яровий.
Напередодні дебатів між кандидатами у президенти та другого туру голосування МВС проведе консультації з представниками обох штабів щодо заходів безпеки.
"Ми проведемо низку зустрічей із представниками обох штабів, аби "групи підтримки" кандидатів уникали образливих висловлювань і провокативних плакатів в бік опонентів", - зазначив Яровий.
Яровий додав, що під час масових заходів в останній тиждень перед другим туром виборів, які заплановані обома штабами, МВС посилить заходи безпеки та збільшить кількість правоохоронців.
"У разі, якщо дебати пройдуть на НСК "Олімпійський", організатори та глядачі мають бути готові до посилених заходів безпеки та перевірок, а також заборони проносити зброю, навіть за наявності документів на неї, та інших предметів, що можуть бути небезпечні для оточуючих", - додав він.
Він закликав керівників правоохоронних підрозділів тісно взаємодіяти з представниками громадськості та роз'яснювати їм неприпустимість порушень громадського порядку та безпеки громадян.
"Обов'язково проводити постійну роботу з громадськими організаціями – прихильниками різних політичних сил. Спілкуватися та наголошувати, що є межа, за яку не можна переступати. У разі, якщо хтось перейдете цю межу - будемо діяти жорстко та законно", - заявив перший заступник глави МВС.
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Нагадаємо,
- Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку провести публічні дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" – той погодився, але Центральна виборча комісія та НСТУ ("Суспільне") заявили, що офіційні дебати за законом проходять увечері останньої п’ятниці перед другим туром виборів у студії національного мовника.
- Зеленський пропонував провести дебати увечері 19 квітня, а в Порошенка казали, що це пізно, але він згоден і на цю дату, і на інші. Зрештою, Порошенко запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.
- НСК "Олімпійський" отримав від представника Порошенка запит на оренду стадіону 14 та 19 квітня, а від представника Зеленського – на 19 квітня.
- 10 квітня Порошенко заявив, що чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".
- 11 квітня у штабі Зеленського запропонували провести дебати телемостом у прямому ефірі. Аласанія відповів, що телеміст можливий лише після години дебатів.
- В ефірі телеканалу олігарха Ігоря Коломойського "1+1" кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком.
- Заступник гендиректора НСК "Олімпійський" Віктор Анісімов заявив, що на НСК пройшла зустріч представників виборчих штабів кандидата в президенти Володимира Зеленського та чинного президента України Петра Порошенка.
- Для проведення дебатів 19 квітня подано дві заявки - від обох кандидатів, заходи будуть проводитися кожним з кандидатів окремо, їхні формати відрізняються один від одного, але кожен з них передбачає можливість участі другого учасника виборчих перегонів.
- 14 квітня прес-служба чинного президента офіційно анонсувала візит Петра Порошенка на НСК "Олімпійський" 14 квітня для участі у дебатах перед другим туром виборів-2019.
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