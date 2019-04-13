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Выборы: Штабы обоих кандидатов призвали "не раскачивать ситуацию"

Суббота, 13 апреля 2019, 12:04
Выборы: Штабы обоих кандидатов призвали не раскачивать ситуацию

МВД намерено провести встречи с представителями штабов кандидатов в президенты и призвать "группы поддержки" кандидатов избегать оскорбительных высказываний и провокационных плакатов в адрес оппонентов.

Об этом 13 апреля заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

"Мы подходим к завершающей фазе избирательного процесса и атмосфера в обществе - напряженная. В информационном пространстве подогреваются настроения открытой вражды между кандидатами, поэтому наша задача - предупреждение таких ситуаций. Мы призываем обе политические силы быть лояльными и толерантными друг к другу и главное - не раскачивать ситуацию накануне второго тура выборов", - заявил Яровой.

Накануне дебатов между кандидатами в президенты и второго тура голосования МВД проведет консультации с представителями обеих штабов о мерах безопасности.

"Мы проведем ряд встреч с представителями обоих штабов, чтобы "группы поддержки" кандидатов избегали оскорбительных высказываний и провокационных плакатов в адрес оппонентов", - отметил Яровой.

Яровой добавил, что во время массовых мероприятий в последнюю неделю перед вторым туром выборов, которые запланированы обеими штабами, МВД усилит меры безопасности и увеличит количество правоохранителей.

"В случае, если дебаты пройдут на НСК  Олимпийский", организаторы и зрители должны быть готовы к усиленным мерам безопасности и проверок, а также к запрету проносить оружие, даже при наличии документов на него, и других предметов, которые могут быть опасны для окружающих" , - добавил он.

Яровой призвал руководителей правоохранительных подразделений тесно взаимодействовать с представителями общественности и разъяснять им недопустимость нарушений общественного порядка и безопасности граждан.

"Обязательно проводить постоянную работу с общественными организациями - сторонниками различных политических сил. Общаться и подчеркивать, что есть черта, за которую нельзя переступать. В случае, если кто-то перейдете эту границу - будем действовать жестко и законно", - заявил первый замглавы МВД.

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Напомним,

  • Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести публичные дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" – тот согласился, но Центральная избирательная комиссия и НСТУ ("Суспільне") заявили, что официальные дебаты по закону проходят в вечер последней пятницы перед вторым туром выборов в студии национального вещателя.
  • Зеленский предлагал провести дебаты вечером 19 апреля, а у Порошенко говорили, что это поздно, но он согласен и на эту дату, и на другие. В итоге, Порошенко предложил встретиться на стадионе в 19-20 часов 14 апреля.
  • НСК "Олимпийский" получил от представителя Порошенко запрос на аренду стадиона 14 и 19 апреля, а от представителя Зеленского – на 19 апреля.
  • 10 апреля Порошенко заявил, что будет ждать своего оппонента Зеленского для дебатов на стадионе 14 апреля, а вечером 19 апреля пойдет на официальные дебаты на "Суспільне".
  • 11 апреля в штабе Зеленского предложили провести дебаты телемостом в прямом эфире. Позже Аласания ответил, что телемост возможен только после часа дебатов.
  • 11 апреля в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский бросил трубку во время первого публичного разговора с действующим президентом и кандидатом на этот пост Петром Порошенко. 
  • Замгендиректора НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов заявил, что на НСК прошла встреча представителей избирательных штабов кандидата в президенты Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко.
  • Для проведения дебатов 19 апреля подано две заявки - от обоих кандидатов, мероприятия будут проводиться каждым из кандидатов отдельно, их форматы будут отличаться, но каждый из них предусматривает возможность участия второго участника избирательной гонки.
  • 14 апреля пресс-служба действующего президента официально анонсировала визит Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" 14 апреля для участия в дебатах перед вторым туром выборов-2019.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019МВДПорошенкоЗеленскийдебаты
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