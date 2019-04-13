Порошенко - Зеленскому: не прячьтесь, не бросайте трубку

Президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко призывает своего соперника Владимира Зеленского прийти в воскресенье 14 апреля на НСК "Олимпийский".

Соответствующее видеообращение опубликовано на странице Порошенко в субботу в Facebook.

"Владимир Александрович, общение с миллионами украинцев важнее, чем выходные в Париже. И не прячьтесь от избирателей, не убегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не бросайте трубку. Возвращайтесь, прилетайте и поговорите наконец с людьми. До встречи в воскресенье на стадионе", - сказал он.

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