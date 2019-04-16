Савченко планує повернутися до роботи у Раді
Адвокат Надії Савченко Олександр Шадрін заявив, що звільнена з-під варти народна депутатка, яку підозрюють в організації теракту, планує повернутися до роботи у Верховній Раді.
Про це повідомляє Громадське.
За його словами, звільнення Савченко з-під варти - це подія, якої захисники домагалися понад рік.
"Савченко (ред.) планує повернутися до роботи у Верховній Раді, сподіваюся, її вже можна буде побачити на найближчих засіданнях", —сказав адвокат.
Захисник зазначив, що звільнення Савченко з-під варти позитивно вплине на розгляд справи, оскільки тепер "не доведеться відволікатися на запобіжні заходи й тримання під вартою", а "зосередимося на розгляді справи по суті".
До Ради Савченко увійшла за багатомандатним округом від Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", нині вона не входить до жодної фракції.
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Ігри в тероризм. Що інкримінують Савченко
Нагадаємо:
- У ніч на 16 квітня Надію Савченко, підозрювану в організації теракту, та іншого фігуранта цієї справи Володимира Рубана випустили з-під варти.
- Володимира Рубана затримали 8 березня 2018 року у КПВВ на Донбасі з арсеналом зброї. Він віз зброю з окупованої території на підконтрольну частину України.
- Надію Савченко затримали 22 березня у Верховній Ради після того, як парламент зняв із неї недоторканність
- Савченко й Рубану інкримінують вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації та незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.
- Савченко відкидає звинувачення і стверджує, що вела розмови про організацію терактів, аби ввести в оману владу – і осміяти її.
- Вона пройшла тестування на поліграфі ("детекторі брехні"). Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення.