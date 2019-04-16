Савченко планує повернутися до роботи у Раді

Адвокат Надії Савченко Олександр Шадрін заявив, що звільнена з-під варти народна депутатка, яку підозрюють в організації теракту, планує повернутися до роботи у Верховній Раді.

Про це повідомляє Громадське.

За його словами, звільнення Савченко з-під варти - це подія, якої захисники домагалися понад рік.

"Савченко (ред.) планує повернутися до роботи у Верховній Раді, сподіваюся, її вже можна буде побачити на найближчих засіданнях", —сказав адвокат.

Захисник зазначив, що звільнення Савченко з-під варти позитивно вплине на розгляд справи, оскільки тепер "не доведеться відволікатися на запобіжні заходи й тримання під вартою", а "зосередимося на розгляді справи по суті".

До Ради Савченко увійшла за багатомандатним округом від Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина", нині вона не входить до жодної фракції.

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