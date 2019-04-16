Савченко планирует вернуться к работе в Раде

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Вторник, 16 апреля 2019, 11:13

Адвокат Надежды Савченко Александр Шадрин заявил, что освобожденная из-под стражи народный депутат, которую подозревают в организации теракта, планирует вернуться к работе в Верховной Раде.

Об этом сообщает Громадское.

По его словам, освобождение Савченко из-под стражи - это событие, которого защитники добивались более года.

"Савченко (ред.) планирует вернуться к работе в Верховной Раде, надеюсь, ее уже можно будет увидеть на ближайших заседаниях", - сказал адвокат.

Защитник отметил, что освобождение Савченко из-под стражи положительно повлияет на рассмотрение дела, поскольку теперь "не придется отвлекаться на меры пресечения и содержания под стражей", а "сосредоточимся на рассмотрении дела по существу".

В Раду Савченко вошла по многомандатному округу от Всеукраинского объединения "Батькивщина", сейчас она не входит ни в одну фракцию.

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Игры в терроризм. Что инкриминируют Савченко

Напомним

  • В ночь на 16 апреля Надежду Савченко, подозреваемого в организации теракта, и другого фигуранта этого дела Владимира Рубана выпустили из-под стражи.
  • Владимира Рубана задержали 8 марта 2018 года в КПВВ на Донбассе с арсеналом оружия. Он вез оружие с оккупированной территории на подконтрольную часть Украины.
  • Надежду Савченко задержали 22 марта в Верховной Рады после того, как парламент снял с нее неприкосновенность.
  • Савченко и Рубану инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
  • Савченко отвергает обвинения и утверждает, что вела разговоры об организации терактов, чтобы ввести в заблуждение власти – и осмеять их.
  • Она прошла тестирование на полиграфе ("детекторе лжи"). Ейгрозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

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Темы: Савченко Надежда Верховная Рада суд терроризм


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