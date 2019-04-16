Савченко планирует вернуться к работе в Раде

Адвокат Надежды Савченко Александр Шадрин заявил, что освобожденная из-под стражи народный депутат, которую подозревают в организации теракта, планирует вернуться к работе в Верховной Раде.

Об этом сообщает Громадское.

По его словам, освобождение Савченко из-под стражи - это событие, которого защитники добивались более года.

"Савченко (ред.) планирует вернуться к работе в Верховной Раде, надеюсь, ее уже можно будет увидеть на ближайших заседаниях", - сказал адвокат.

Защитник отметил, что освобождение Савченко из-под стражи положительно повлияет на рассмотрение дела, поскольку теперь "не придется отвлекаться на меры пресечения и содержания под стражей", а "сосредоточимся на рассмотрении дела по существу".

В Раду Савченко вошла по многомандатному округу от Всеукраинского объединения "Батькивщина", сейчас она не входит ни в одну фракцию.

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