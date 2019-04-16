Міністр спорту висунув вимогу щодо проведення дебатів на НСК "Олімпійський"

Міністр молоді і спорту України Ігор Жданов заявив, що керівництво НСК "Олімпійський" має забезпечити рівні умови для кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського щодо проведення дебатів.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, на нараді в Міністерстві він доручив директору НСК "Олімпійський" Валентину Груздєву неухильно дотримуватися вимог виборчого законодавства щодо рівних прав і можливостей кандидатів у президенти України на доступ до стадіону для проведення дебатів та інших передвиборчих заходів.

"Якщо кандидати в президенти України виступлять із ініціативою провести дебати, чи інші заходи на стадіоні до дня тиші, 20 квітня 2019 року - то така можливість має бути надана на умовах рівного та неупередженого ставлення", - сказав Жданов.

Міністр додав, що для цього мають бути заключені відповідні договори з НСК "Олімпійський", а оплата послуг стадіону повинна відбуватися з виборчих фондів кандидатів у президенти.

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