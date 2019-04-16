Міністр спорту висунув вимогу щодо проведення дебатів на НСК "Олімпійський"

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Вівторок, 16 квітня 2019, 12:42

Міністр молоді і спорту України Ігор Жданов заявив, що керівництво НСК "Олімпійський" має забезпечити рівні умови для кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського щодо проведення дебатів.

Про це він написав у Facebook.

За його словами, на нараді в Міністерстві він доручив директору НСК "Олімпійський" Валентину Груздєву неухильно дотримуватися вимог виборчого законодавства щодо рівних прав і можливостей кандидатів у президенти України на доступ до стадіону для проведення дебатів та інших передвиборчих заходів.

"Якщо кандидати в президенти України виступлять із ініціативою провести дебати, чи інші заходи на стадіоні до дня тиші, 20 квітня 2019 року - то така можливість має бути надана на умовах рівного та неупередженого ставлення", - сказав Жданов.

Міністр додав, що для цього мають бути заключені відповідні договори з НСК "Олімпійський", а оплата послуг стадіону повинна відбуватися з виборчих фондів кандидатів у президенти.

Нагадаємо:

  • 14 квітня Порошенко прийшов на дебати з Зеленським на НСК "Олімпійський", але, оскільки Зеленського не було, влаштував прес-конференцію та виступив перед прихильниками.
  • Він також закликав Зеленського не боятися дебатів та запросив 15 квітня на ефір каналу ICTV.
  • Спочатку Володимир Зеленський запропонував Петру Порошенку провести публічні дебати на стадіоні НСК "Олімпійський" – той погодився, але Центральна виборча комісія та НСТУ ("Суспільне") заявили, що офіційні дебати за законом проходять увечері останньої п’ятниці перед другим туром виборів у студії національного мовника.
  • Зеленський пропонував провести дебати увечері 19 квітня, а в Порошенка казали, що це пізно, але він згоден і на цю дату, і на інші. Зрештою, Порошенко запропонував зустрітися на стадіоні 14 квітня.
  • НСК "Олімпійський" отримав від представника Порошенка запит на оренду стадіону 14 та 19 квітня, а від представника Зеленського – на 19 квітня.
  • 10 квітня Порошенко заявив, що чекатиме свого опонента Володимира Зеленського для дебатів на стадіоні 14 квітня, а ввечері 19 квітня піде на офіційні дебати на "Суспільне".
  • 11 квітня у штабі Зеленського запропонували провести дебати телемостом у прямому ефірі. Аласанія відповів, що телеміст можливий лише після години дебатів.
  • В ефірі телеканалу олігарха Ігоря Коломойського "1+1" кандидат у президенти Володимир Зеленський кинув слухавку під час першої публічної розмови із чинним президентом та кандидатом на цей пост Петром Порошенком.
  • Заступник гендиректора НСК "Олімпійський" Віктор Анісімов заявив, що на НСК пройшла зустріч представників виборчих штабів кандидата в президенти Володимира Зеленського та чинного президента України Петра Порошенка.
  • Для проведення дебатів 19 квітня подано дві заявки - від обох кандидатів, заходи будуть проводитися кожним з кандидатів окремо, їхні формати відрізняються один від одного, але кожен з них передбачає можливість участі другого учасника виборчих перегонів.
  • Анісімов уточнив, що 19 квітня - "не офіційні дебати, а захід, який організовується виборчими штабами в рамках передвиборної агітації".

Українська правда

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Теми: вибори президента 2019 дебати


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