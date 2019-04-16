Министр спорта выдвинул требование относительно проведения дебатов на НСК "Олимпийский"

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что руководство НСК "Олимпийский" должно обеспечить равные условия для кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского относительно проведения дебатов.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, на совещании в Министерстве он поручил директору НСК "Олимпийский" Валентину Груздеву неуклонно соблюдать требования избирательного законодательства относительно равных прав и возможностей кандидатов в президенты Украины на доступ к стадиону для проведения дебатов и других предвыборных мероприятий.

"Если кандидаты в президенты Украины выступят с инициативой провести дебаты, другие мероприятия на стадионе в день тишины, 20 апреля 2019 года - такая возможность должна быть предоставлена ​​на условиях равного и непредвзятого отношения", - сказал Жданов.

Министр добавил, что для этого должны быть заключены соответствующие договора с НСК "Олимпийский", а оплата услуг стадиона должна происходить из избирательных фондов кандидатов в президенты.

Напомним: