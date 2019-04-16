Министр спорта выдвинул требование относительно проведения дебатов на НСК "Олимпийский"
Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что руководство НСК "Олимпийский" должно обеспечить равные условия для кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского относительно проведения дебатов.
Об этом он написал в Facebook.
По его словам, на совещании в Министерстве он поручил директору НСК "Олимпийский" Валентину Груздеву неуклонно соблюдать требования избирательного законодательства относительно равных прав и возможностей кандидатов в президенты Украины на доступ к стадиону для проведения дебатов и других предвыборных мероприятий.
"Если кандидаты в президенты Украины выступят с инициативой провести дебаты, другие мероприятия на стадионе в день тишины, 20 апреля 2019 года - такая возможность должна быть предоставлена на условиях равного и непредвзятого отношения", - сказал Жданов.
Министр добавил, что для этого должны быть заключены соответствующие договора с НСК "Олимпийский", а оплата услуг стадиона должна происходить из избирательных фондов кандидатов в президенты.
Напомним:
- 14 апреля Порошенко пришел на дебаты с Зеленским на НСК "Олимпийский", но, поскольку Зеленского не было, устроил пресс-конференцию и выступил перед сторонниками.
- Он также призвал Зеленского не бояться дебатов и пригласил 15 апреля на эфир канала ICTV.
- Сначала Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести публичные дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" – тот согласился, но Центральная избирательная комиссия и НСТУ ("Суспільне") заявили, что официальные дебаты по закону проходят в вечер последней пятницы перед вторым туром выборов в студии национального вещателя.
- Зеленский предлагал провести дебаты вечером 19 апреля, а у Порошенко говорили, что это поздно, но он согласен и на эту дату, и на другие. В итоге, Порошенко предложил встретиться на стадионе в 19-20 часов 14 апреля.
- НСК "Олимпийский" получил от представителя Порошенко запрос на аренду стадиона 14 и 19 апреля, а от представителя Зеленского – на 19 апреля.
- 10 апреля Порошенко заявил, что будет ждать своего оппонента Зеленского для дебатов на стадионе 14 апреля, а вечером 19 апреля пойдет на официальные дебаты на "Суспільне".
- 11 апреля в штабе Зеленского предложили провести дебаты телемостом в прямом эфире. Позже Аласания ответил, что телемост возможен только после часа дебатов.
- 11 апреля в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский бросил трубку во время первого публичного разговора с действующим президентом и кандидатом на этот пост Петром Порошенко.
- Замгендиректора НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов заявил, что на НСК прошла встреча представителей избирательных штабов кандидата в президенты Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко.
- Для проведения дебатов 19 апреля подано две заявки - от обоих кандидатов, мероприятия будут проводиться каждым из кандидатов отдельно, их форматы будут отличаться, но каждый из них предусматривает возможность участия второго участника избирательной гонки.
- Анисимов уточнил, что 19 апреля - "не официальные дебаты, а мероприятие, которое организуется избирательными штабами в рамках предвыборной агитации".
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