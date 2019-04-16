Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Министр спорта выдвинул требование относительно проведения дебатов на НСК "Олимпийский"

Вторник, 16 апреля 2019, 12:42

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов заявил, что руководство НСК "Олимпийский" должно обеспечить равные условия для кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского относительно  проведения дебатов.

Об этом он написал в Facebook.

По его словам, на совещании в Министерстве он поручил директору НСК "Олимпийский" Валентину Груздеву неуклонно соблюдать требования избирательного законодательства относительно равных прав и возможностей кандидатов в президенты Украины на доступ к стадиону для проведения дебатов и других предвыборных мероприятий.

"Если кандидаты в президенты Украины выступят с инициативой провести дебаты, другие мероприятия на стадионе в день тишины, 20 апреля 2019 года - такая возможность должна быть предоставлена ​​на условиях равного и непредвзятого отношения", - сказал Жданов.

Министр добавил, что для этого должны быть заключены соответствующие договора с НСК "Олимпийский", а оплата услуг стадиона должна происходить из избирательных фондов кандидатов в президенты.

Напомним:

  • 14 апреля Порошенко пришел на дебаты с Зеленским на НСК "Олимпийский", но, поскольку Зеленского не было, устроил пресс-конференцию и выступил перед сторонниками.
  • Он также призвал Зеленского не бояться дебатов и пригласил 15 апреля на эфир канала ICTV.
  • Сначала Владимир Зеленский предложил Петру Порошенко провести публичные дебаты на стадионе НСК "Олимпийский" – тот согласился, но Центральная избирательная комиссия и НСТУ ("Суспільне") заявили, что официальные дебаты по закону проходят в вечер последней пятницы перед вторым туром выборов в студии национального вещателя.
  • Зеленский предлагал провести дебаты вечером 19 апреля, а у Порошенко говорили, что это поздно, но он согласен и на эту дату, и на другие. В итоге, Порошенко предложил встретиться на стадионе в 19-20 часов 14 апреля.
  • НСК "Олимпийский" получил от представителя Порошенко запрос на аренду стадиона 14 и 19 апреля, а от представителя Зеленского – на 19 апреля.
  • 10 апреля Порошенко заявил, что будет ждать своего оппонента Зеленского для дебатов на стадионе 14 апреля, а вечером 19 апреля пойдет на официальные дебаты на "Суспільне".
  • 11 апреля в штабе Зеленского предложили провести дебаты телемостом в прямом эфире. Позже Аласания ответил, что телемост возможен только после часа дебатов.
  • 11 апреля в эфире телеканала олигарха Игоря Коломойского "1+1" кандидат в президенты Владимир Зеленский бросил трубку во время первого публичного разговора с действующим президентом и кандидатом на этот пост Петром Порошенко.
  • Замгендиректора НСК "Олимпийский" Виктор Анисимов заявил, что на НСК прошла встреча представителей избирательных штабов кандидата в президенты Владимира Зеленского и действующего президента Украины Петра Порошенко.
  • Для проведения дебатов 19 апреля подано две заявки - от обоих кандидатов, мероприятия будут проводиться каждым из кандидатов отдельно, их форматы будут отличаться, но каждый из них предусматривает возможность участия второго участника избирательной гонки.
  • Анисимов уточнил, что 19 апреля - "не официальные дебаты, а мероприятие, которое организуется избирательными штабами в рамках предвыборной агитации".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019дебаты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Минобороны обновляет процедуру бронирования от мобилизации работников - ЕВА

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Все новости...
выборы президента 2019
Десять украинцев
"СРОЧНО, ШОК, ЖЕСТЬ". Как YouTube помог Зеленскому стать президентом
2019 в статьях "Украинской правды". Чем жила страна
Последние новости
22:36
Украинским военнопленным передали гуманитарные посылки и письма из дома
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
Все новости...
Реклама: