Новини 22 квітня: Зеленський переміг, голови ОДА йдуть у відставку, зменшення ціни на газ

Володимир Зеленський переміг на президентських виборах, голови Львівської та Миколаївської Обласних держадміністрацій йдуть у відставку, "Нафтогаз" погодив із урядом зменшення ціни на газ для населення — новини, які були актуальні 22 квітня.

Про перші реакції на перемогу Зеленського

За результатами опрацювання 99,84% протоколів Володимира Зеленського підтримали 73,22% виборців, Петра Порошенка – 24,46%.

Посольство США офіційно привітало Зеленського та згадало про Порошенка. Пізніше Зеленському зателефонував президент США Дональд Трамп. Також переможець виборів поспілкувався із президентом Франції Макроном.

А першою стала його телефона розмова із польським коллегою Дудою.

Також Зеленському передав свої привітання Віктор Янукович, хоча у команді Зеленського заявили, що обійдуться без його привітань.

Юлія Тимошенко назвала перемогу Зеленського "шансом для України" – таким, як був після Помаранчевої революції та революції Гідності.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі вважають передчасними поздоровлення Зеленському. А прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв вважає, що вибори президента України відбулися, і в країн з'явився шанс на "відродження вбитої економічної взаємодії".

Про перемоги Порошенка

Порошенко здобув перемогу у закордонному окрузі, після опрацювання 100% протоколів його підтримали 54,73% виборців, які голосували не в Україні.

Також Порошенко з невеликим відривом переміг Зеленського на дільницях на території військових частин в Луганській і Донецькій областях.

Львівщина – єдина область України, де більшість підтримала Порошенка на виборах. На думку мера Львова Андрія Садового, львів’яни віддали перевагу Порошенку, бо хочуть чіткого курсу на Європейський Союз та НАТО.

Ввечорі, біля Адміністрації президента зібралися прихильники Порошенка, який згодом вийшов до них і подякував за підтримку.

Про відставки голів ОДА

Голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Синютка заявив, що йде у відставку.

Заяву про відставку написав і Очільник Миколаївської обладміністрації Олексій Савченко.

Про інші важливі новини

НАК "Нафтогаз України" спільно з представниками уряду розробила новий механізм визначення регульованої ціни, який дозволяє не тільки уникнути підвищення вартості газу для населення та теплової генерації з 1 травня 2019 року, але й зменшити її до рівня 8247 гривень за тисячу кубометрів (кінцева роздрібна ціна).

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