Новости 22 апреля: Зеленский победил, главы ОГА уходят в отставку, уменьшение цены на газ

Владимир Зеленский победил на президентских выборах, главы Львовской и Николаевской областных госадминистраций уходят в отставку, "Нафтогаз" согласовал с правительством уменьшения цены на газ для населения – новости, которые были актуальны 22 апреля.

О первых реакциях на победу Зеленского

По результатам обработки 99,84% протоколов Владимира Зеленского поддержали 73,22% избирателей, Петра Порошенко – 24,46%.

Посольство США официально поздравило Зеленского и вспомнило о Порошенко. Позже Зеленскому позвонил президент США Дональд Трамп. Также победитель выборов пообщался с президентом Франции Макрона. А первым стал его телефонный разговор с польским коллегой Дудой.

Также Зеленскому передал свои поздравления Виктор Янукович. Хотя в команде Зеленского заявили, что обойдутся без его поздравлений.

Юлия Тимошенко назвала победу Зеленского "шансом для Украины" – таким же, как был после Помаранчевой революции и революции Достоинства.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают преждевременными поздравления Зеленскому. А премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что выборы президента Украины состоялись, и в стран появился шанс на возрождение убитого экономического взаимодействия.

О победах Порошенко

Петр Порошенко одержал победу в заграничном округе, после обработки 100% протоколов его поддержали 54,73% избирателей, голосовавших не в Украине.

Также Порошенко с небольшим отрывом победил Зеленского на участках на территории воинских частей в Луганской и Донецкой областях.

Львовская область – единственная область Украины, где большинство поддержало Порошенко на выборах. По мнению мэра Львова Андрея Садового, львовяне предпочли Порошенко, потому что хотят четкого курса на Европейский Союз и НАТО.

Вечером у Администрации президента собрались сторонники Порошенко, который впоследствии вышел к ним и поблагодарил за поддержку.

О заявлениях об отставке глав ОГА

Глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка заявил, что уходит в отставку.

Заявление об отставке написал и глава Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко.

О других важных новостях

НАК "Нафтогаз Украины" совместно с представителями правительства разработала новый механизм определения регулируемой цены, который позволяет не только избежать повышения стоимости газа для населения и тепловой генерации с 1 мая 2019 года, но и уменьшить ее до уровня 8247 гривень за тысячу кубометров (конечная розничная цена).

Генеральная прокуратура вызывает для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-руководительницу Нацбанка Валерию Гонтареву.

Окружной административный суд Киева удовлетворил просьбу Украинской православной церкви Московского патриархата, что позволяет ей не переименовываться до 26 апреля.