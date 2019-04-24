Новини 24 квітня: Російські паспорти для жителів ОРДЛО, Янукович хоче в Україну

Путін підписав указ про видачу російських паспортів жителям ОРДЛО, Янукович хоче повернутися в Україну після того, як Петро Порошенко піде з президентського посту, нападники на Гандзюк дали викривальні покази — новини, які були актуальні 24 квітня.

Про російські паспорти для мешканців ОРДЛО

Президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей є свідомою ескалацією агресії проти України й тиском на її керівництво.

Помічник президента Росії Владислав Сурков каже, що це рішення є обов'язком влади РФ перед людьми, які "говорять і думають російською".

А у команді Зеленського заявили, що видачею паспортів РФ в ОРДЛО Росія визнала свою відповідальність як держави-окупанта.

Про Януковича

Адвокат Віталій Сердюк заявив, що президент-утікач Віктор Янукович хоче повернутися в Україну після того, як Петро Порошенко піде з президентського посту.

Генеральний прокурор Юрій Луценко запевняє, що правоохоронці готові зустріти Януковича в Україні з судовим вироком і обвинуваченням в організації розстрілів євромайданівців у 2014 році.

Про справу Гандзюк

У Генеральній прокуратурі підтверджують, що у справі про вбивство активістки Катерини Гандзюк змінили підозру ймовірним виконавцям нападу.

"Вони беззастережно визнали свою винуватість у вчиненні інкримінованих їм злочинів, надали правдиві, послідовні та повні покази про події, у тому числі й викривальні покази щодо своєї участі у злочині, а також участі у ньому інших осіб", – кажуть у ГПУ.

Про справу Гладковського

У Національному антикорупційному бюро стверджують, що прокурор Максим Грищук наказав детективам не згадувати бізнес-партнера президента Олега Гладковського у матеріалах справи про розкрадання в оборонному секторі.

Сам Грищук у коментарі "Українській правді" запевнив, що вказівка, про яку говорять в НАБУ, стосувалась можливого порушення презумпції невинуватості. І що САП наказала детективам переробити клопотання, щоб у ньому були вказані не прізвища, а посади осіб, яким ще не оголошена підозра.

Про сепаратистські опитування

СБУ у Львівській області почали перевірку за фактом поширення "опитування" щодо "перспектив регіону", зокрема пропозицій створення "окремої незалежної держави" чи "приєднання до іншої держави".

З'ясувалося, що це опитування проводив КМІС на замовлення газети "Дзеркало тижня". КМІС запевняє, що опитування мало на меті виявлення проявів сепаратизму в західних регіонах.

Про інші важливі новини

Депутати з фракції "Самопоміч" підготували законопроект щодо обмеження повноважень президента, який не сподобався колишньому міністру оборони і кандидату в очільники держави Анатолію Гриценку.

Комісія вищого корпусу державної служби призупинила конкурс на заміщення вакантної посади керівника Державної митної служби до скасування відповідного рішення суду.

Після виборів Володимир Зеленський залишить проекти студії "Квартал 95". Так, новим ведучим "Ліги сміху" стане Євген Кошовий. А у "Вечірньому кварталі" з'являться учасники команди "Дніпро", актори й ведучі - Ігор Ласточкін і Юрій Ткач.

Глава Корейської Народно-Демократичної Республіки Кім Чен Ин прибув вранці 24 квітня з першим візитом до Росії для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.