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Новости 24 апреля: Российские паспорта для жителей ОРДЛО, Янукович хочет в Украину

Среда, 24 апреля 2019, 21:12

Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям ОРДЛО, Янукович хочет вернуться в Украину после того, как Петр Порошенко покинет президентский пост, нападавшие на Гандзюк дали разоблачительные показания – новости, которые были актуальны 24 апреля.

О российских паспортах для жителей ОРДЛО

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для жителей оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Секретарь СНБО Александр Турчинов говорит, что это является сознательной эскалацией агрессии против Украины и давлением на ее руководство.

Помощник президента России Владислав Сурков заявил, что это решение является долгом властей РФ перед "говорящими и думающими по-русски людьми".

А в команде Зеленского заявили, что выдачей паспортов РФ в ОРДЛО Россия признала свою ответственность как государства-оккупанта.

О Януковиче

Адвокат Виталий Сердюк заявил, что сбежавший в Россию президент Виктор Янукович хочет вернуться в Украину после ухода с президентского поста Петра Порошенко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко уверяет, что правоохранители готовы встретить Януковича в Украине с судебным приговором и обвинением в организации расстрелов евромайдановцев в 2014 году.

О деле Гандзюк

В Генеральной прокуратуре подтверждают, что в деле об убийстве активистки Екатерины Гандзюк изменили подозрение вероятным исполнителям нападения.

"Они безоговорочно признали свою виновность в совершении инкриминируемых им преступлений, предоставили правдивые, последовательные и полные показания о событиях, в том числе и обличительные показания относительно своего участия в преступлении, а также участия в нем других лиц", – говорят в ГПУ.

О деле Гладковского

В Национальном антикоррупционном бюро утверждают, что прокурор Максим Грищук приказал детективам не упоминать бизнес-партнера президента Олега Гладковского в материалах дела о хищениях в оборонном секторе.

Сам Грищук в комментарии "Украинской правде" заверил, что указание, о котором говорят в НАБУ, касалось возможного нарушения презумпции невиновности. И что САП приказала детективам переделать ходатайство, чтобы в нем были указаны не фамилии, а должности лиц, которым еще не объявлено ​​подозрение.

О "сепаратистских" опросах

Сотрудники СБУ во Львовской области начали проверку по факту распространения "опроса" о "перспективах региона", в частности касательно предложений создать "отдельное независимое государство" или "присоединения к другому государству".

Выяснилось, что этот опрос проводил КМИС по заказу газеты "Зеркало недели". КМИС уверяет, что опрос преследовал цель выявить проявления сепаратизма в западных регионах.

О других важных новостях

Депутаты из фракции "Самопомич" подготовили законопроект по ограничению полномочий президента, который не понравился бывшему министру обороны и кандидату в главы государства Анатолию Гриценко.

Комиссия высшего корпуса государственной службы приостановила конкурс на замещение вакантной должности руководителя Государственной таможенной службы до отмены соответствующего решения суда.

После выборов Владимир Зеленский оставит проекты студии "Квартал 95". Так, новым ведущим "Лиги смеха" станет Евгений Кошевой. В "Вечернем квартале" появятся участники команды "Днепр", актеры и ведущие – Игорь Ласточкин и Юрий Ткач.

Глава Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын прибыл утром 24 апреля с первым визитом в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Украинская правда
Темы: РосcияОРДЛОпаспорт Януковичнападение на Гандзюк
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