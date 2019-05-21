Новини 21 травня: Розпуск Ради, призначення Зеленського, розслідування щодо Порошенка

Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради, новим главою АП став адвокат Коломойського, ДБР розпочало розслідування щодо Порошенка за заявою Портнова, у цивільної дружини Кернеса знайшли шикарний автопарк і нерухомість — новини, які були актуальні 21 травня.

Про розпуск Верховної Ради

Президент Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради 8-го скликання та призначив позачергові вибори на 21 липня 2019 року.

Також він попросив голову Верховної Ради Андрія Парубія скликати 22 травня позачергове засідання парламенту для внесення змін до закону про вибори народних депутатів.

В цілому Зеленський хоче змінити виборче законодавство скасувавши мажоритарну систему і зменшити прохідний бар’єр до парламенту з 5% до 3%.

Про призначення Зеленського

Зеленський призначив главою своєї Адміністрації Андрія Богдана, який є його радником з юридичних питань та юристом олігарха Ігоря Коломойського. А ще призначив начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил Руслана Хомчака. Та і взагалі багато кого призначив.

А ще стало відомо, що посол України при НАТО Вадим Пристайко готовий очолити Міністерство закордонних справ.

Про Порошенка

Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування за фактом можливої державної зради президента Петра Порошенка за заявою екс-заступника глави Адміністрації колишнього президента Віктора Януковича Андрія Портнова.

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