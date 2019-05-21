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Новости 21 мая: Роспуск Рады, назначения Зеленского, расследование касательно Порошенко

Вторник, 21 мая 2019, 22:02

Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады, главой АП стал адвокат Коломойского,  ГБР начало расследование в отношении Порошенко по заявлению Портнова, у гражданской жены Кернеса нашли шикарный автопарк и недвижимость - новости, которые были актуальны 21 мая.

О роспуске Верховной Рады

Президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной Рады 8-го созыва и назначил внеочередные выборы в Верховную Раду на 21 июля 2019 года.

Также он попросил главу Верховной Рады Андрея Парубия созвать 22 мая внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов.

В целом Зеленский предлагает изменить избирательное законодательство и отменить мажоритарную систему и снизить проходной барьер в парламент с 5% до 3%.

О назначениях Зеленского

Зеленский назначил главой своей администрации Андрея Богдана, который является его советником по юридическим вопросам и юристом олигарха Игоря Коломойского.

Также Зеленский назначил начальником Генерального штаба - Главнокомандующим Вооруженных сил Руслана Хомчака. Да и в целом, много кого назначил.

Также стало известно, что посол Украины при НАТО Вадим Пристайко готов возглавить Министерство иностранных дел.

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О Порошенко

Государственное бюро расследований начало предварительное расследование по факту возможной государственной измены президента Петра Порошенко по заявлению экс-заместителя главы Администрации бывшего президента Виктора Януковича Андрея Портнова.

О других важных новостях

Пока мэр Харькова Геннадий Кернес с 2015 года декларирует аренду комнаты в доме пенсионера и гостиничный номер, его гражданская жена Оксана Гайсинская владеет шикарным автопарком, недвижимостью и бывшими бизнесами Кернеса и отдыхает в люксовых отелях мира.

Бывшего главу Нацгвардии Юрия Аллерова, которого подозревают в незаконном завладении миллионов гривен, 20 мая выпустили из-под стражи. За него внесли залог в размере 4,8 млн гривен.

С улицы Банковой в Киеве, где находится Администрация президента, убрали кордон представителей Национальной гвардии.

Руководитель штаба партии музыканта Святослава Вакарчука "Голос" Юлия Клименко заявила, что уже есть документы от Министерства юстиции о регистрации политсилы и она сможет принять участие в досрочных выборах Верховной Рады.

Более 50 депутатов из разных фракций зарегистрировали в Верховной Раде законопроект №10313, предусматривающий легализацию оборота медицинского каннабиса.

Авиакомпания Scandinavian Airlines объявила о возобновлении с зимнего расписания 2019/2020 годов полетов в Украину после восьмилетнего перерыва.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийВерховная РадаПорошенкокадрыКернес
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