Новини 23 травня: "Народний фронт" проти розпуску Ради, петиція за відставку Зеленського

"Народний фронт" підписав подання до КС, щоб скасувати указ Зеленського, петиція за відставку Зеленського зібрала голоси — новини, які були актуальні 23 травня.

Про розпуск Ради

Указ президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради та дату призначення виборів до парламенту на 21 липня 2019 року опублікували в "Урядовому кур'єрі", тобто він вступив у силу.

Тим часом, фракція "Народний фронт" підписала подання до Конституційного суду щодо відповідності указу про розпуск Верховної Ради та призначення позачергових виборів.

І вони такі не одні. Екс-кандидат у президенти та екс-радник міністра оборони Валерія Гелетея Олександр Данилюк заявляє, що його політична партія оскаржила указ про розпуск Верховної Ради.

І ще трохи про Зеленського

Електронна петиція "За відставку президента Володимира Зеленського" за неповні дві доби набрала 25 тисяч голосів, необхідних для її розгляду главою держави.

А ще Зеленський заявив, що винесення питання про укладення мирних домовленостей з Росією на референдум не має законодавчої ініціативи, а є лише способом з’ясувати думку суспільства.

Про заяви ЦВК

Голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук заявила, що за діючою процедурою системи закупівель ЦВК не встигне роздрукувати бюлетені та підготувати виборчий процес.

При цьому виборча парламентська кампанія починається згідно із законодавством на наступний день після оприлюднення указу президента про розпуск Верховної Ради – 24 травня.

Про рейтинги

Результати ролінгового дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім. Яременка свідчать, що партію "Слуга народу" готові підтримати 29,5% з усіх опитаних, "Опозиційну платформу - За життя" – 8,3%, Блок Петра Порошенка "Солідарність" - 7,3%, ВО "Батьківщина" - 7,1%.

Про Філарета

Почесний патріарх Української православної церкви Філарет заявляє, що якби українські церкви наперед знали зміст томосу, то вони б на нього не погодились.

За словами Філарета, томос ставить ПЦУ "майже в таку ж залежність, в якій перебуває Українська православна церква (Московського патріархату) від Москви".

Про інші важливі новини

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Міністерство юстиції просить Адміністрацію президента надати копії трудових книжок та інформацію про початок люстраційної перевірки щодо призначених керівників відомства.

Зеленський та його команда з 27 травня запускають онлайн проект "Ліфт", який дозволить охочим презентувати свої ідеї з діджиталізаціі держави.

Мер Києва Віталій Кличко звільнив директора департаменту соціальної політики КМДА та доручив звільнити директора тендерного комітету цього департаменту і керівників структурних підрозділів через порушення законодавства.

Начальник генерального штабу - головнокомандувач Збройних сил генерал-лейтенант Руслан Хомчак, якого напередодні призначив Зеленський, анонсував кадрові зміни у відомстві.